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Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Milyar 925,5 Milyon Lira Borçlandı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Milyar 925,5 Milyon Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle toplamda 31 milyar 925,5 milyon lira borçlandı. İlk ihalede 4 yıl vadeli devlet tahvili ihracı gerçekleşirken, ikinci ihalede ise 6 yıl vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Milyar 925,5 Milyon Lira Borçlandı
23.01.2024 - 15:14,
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle, 31 milyar 925,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 42,89, bileşik faiz ise yüzde 50,3 oldu.

Nominal teklifin 38 milyar 392,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 910 milyon lira, net satış 5 milyar 864,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif alınmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 19 milyar 484,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 20,55 oldu.

Nominal teklifin 21 milyar 232 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 425 milyon lira, net satış 6 milyar 61,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 302,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 31 milyar 925,5 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA
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