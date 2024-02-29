Hazine ve Maliye Bakanlığı, martta 131,8 milyar lira, nisanda 169,5 milyar lira ve mayısta 211,9 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, martta 94,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 131,8 milyar liralık, nisanda 280,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 169,5 milyar liralık ve mayısta 139,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 211,9 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.
Mart ayındaki iç borçlanmanın 87,1 milyar lirasının piyasadan, 42,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın 161,8 milyar lirasının piyasadan, 4,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3 milyar lirasının kamuya satışlardan ve mayısta yapılacak iç borçlanmanın 190,4 milyar lirasının piyasadan, 6,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 15 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.
Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
Martta 201,6 milyar lira, nisanda 298,5 milyar lira ve mayısta 161,8 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 146,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
(Bitti)
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart, Nisan ve Mayıs Ayında İç Borçlanmaya Gidecek - Son Dakika
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