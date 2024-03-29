Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biriz, beraberiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez gibi farklı etnik gruplara ayrım yapmadıklarını ve birlikte olduklarını belirtti. Yılmaz, terörün sona erdiği ve huzur ortamının egemen olduğu bir ortamda özel sektör yatırımlarının da bölgeye gelmeye başladığını söyledi. Ayrıca, çocuklara iyi eğitim verdiklerini ve mezhep, etnik ve dini ayrımcılığa karşı olduklarını vurguladı.