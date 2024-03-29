Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 569,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 599,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 569,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 599,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez gibi farklı etnik gruplara ayrım yapmadıklarını ve birlikte olduklarını belirtti. Yılmaz, terörün sona erdiği ve huzur ortamının egemen olduğu bir ortamda özel sektör yatırımlarının da bölgeye gelmeye başladığını söyledi. Ayrıca, çocuklara iyi eğitim verdiklerini ve mezhep, etnik ve dini ayrımcılığa karşı olduklarını vurguladı.
Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, yerel seçimler sonrası kemer sıkma politikalarında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi. Şen, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, seçimlerden sonra fiyat artışları olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
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