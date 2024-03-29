Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan-Haziran döneminde iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 169,5 milyar liralık, mayısta 212,8 milyar liralık ve haziranda 217,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde nisanda 284,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 169,5 milyar liralık, mayısta 140,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 212,8 milyar liralık ve haziranda 145,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 217,5 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.
Nisan ayındaki iç borçlanmanın 113,9 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 43,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan; mayıstaki iç borçlanmanın 186,4 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 8,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan ve haziranda yapılacak iç borçlanmanın 196,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 9,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 11 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.
Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Nisanda 302 milyar lira, mayısta 162,7 milyar lira ve haziranda 156,4 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 51,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
(Bitti)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez gibi farklı etnik gruplara ayrım yapmadıklarını ve birlikte olduklarını belirtti. Yılmaz, terörün sona erdiği ve huzur ortamının egemen olduğu bir ortamda özel sektör yatırımlarının da bölgeye gelmeye başladığını söyledi. Ayrıca, çocuklara iyi eğitim verdiklerini ve mezhep, etnik ve dini ayrımcılığa karşı olduklarını vurguladı.
Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, yerel seçimler sonrası kemer sıkma politikalarında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi. Şen, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, seçimlerden sonra fiyat artışları olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
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