Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan-Haziran döneminde iç borçlanmaya gidecek

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 169,5 milyar liralık, mayısta 212,8 milyar liralık ve haziranda 217,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde nisanda 284,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 169,5 milyar liralık, mayısta 140,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 212,8 milyar liralık ve haziranda 145,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 217,5 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Nisan ayındaki iç borçlanmanın 113,9 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 43,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan; mayıstaki iç borçlanmanın 186,4 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 8,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan ve haziranda yapılacak iç borçlanmanın 196,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 9,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 11 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Nisanda 302 milyar lira, mayısta 162,7 milyar lira ve haziranda 156,4 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 51,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)