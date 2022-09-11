Hazine yarın ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 10 yıl (3514 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

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