Hazır havuza talep artıyor - Son Dakika
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Hazır havuza talep artıyor

31.05.2022 14:53
Hazır havuza talep artıyor

Aileler kalabalık tatil yerine, bireysel kullanabilecekleri çözümler üretmeye başladı.

Aileler kalabalık tatil yerine, bireysel kullanabilecekleri çözümler üretmeye başladı. Bu doğrultuda hazır havuzlara talep son yıllarda arttı.

Pandemiyle değişmeye başlayan tatil alışkanlarında yeni çözümler ortaya çıkıyor. CK Havuz Genel Müdürü Cemil Durmaz, "Pandemi sürecinde bireysel yaşam alanlarının artmasıyla birlikte tatil alışkanlıklarında da değişiklikler gözlemlendi. Aileler artık kalabalık tatil yerine, bireysel kullanabilecekleri çözümler üretmeye başladı. Hazır havuzlara talep son yıllarda bu doğrultuda oldukça arttı" dedi.

Son yıllarda en çok artan talebin panel havuz sistemlerine olduğunu vurgulayan Durmaz, "Panel havuzlar perdeleri çelik panel sisteminden oluşan havuzlardır. Panel havuzlar, klasik betonarme havuzlara göre daha pratiktirler, kurulum süreleri üç ila yedi gündür. Bu yüzden, bu havuzlara olan talep günden güne artmaktadır. Derinlikleri ortamla bir buçuk metreyi geçmediği için de herhangi bir izin ve inşaat ruhsatı alınmadan da kolayca yapılabilmektedirler. Ayrıca, bu havuzların görüntüleri hayli egzotik, çarpıcı ve eğlencelidir. Taşıması, işçiliği, zemine uygulanabilirliği, bakımı ve güvenliği anlamında hazır havuzlar pratik kurulumlarından dolayı havuz tercihinde ilk sırayı oluşturmaktadır. Hazır havuz sistemleri ile ilgili CK Havuz web sitesinden veya sosyal medya sayfamızdan tüm detayları görebilirsiniz " diye konuştu. - İSTANBUL

Hazır havuza talep artıyor
Hazır havuza talep artıyor
Hazır havuza talep artıyor

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Kaynak: İHA

Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

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