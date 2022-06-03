Haziran ayı kira artış oranı yüzde 39,33 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Haziran ayı kira artış oranı yüzde 39,33 oldu

03.06.2022 10:08
Haziran ayı kira artış oranı yüzde 39,33 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika! Haziran ayında kiralara en fazla yüzde %39,33 oranında zam yapılabilecek Son dakika! Haziran ayında kiralara en fazla yüzde %39,33 oranında zam yapılabilecek Bakan Bozdağ: 'Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz' Bakan Bozdağ: 'Fahiş kira artışlarını oran üzerinden belirleyeceğiz' BAKAN BOZDAĞ: KİRA ARTIŞLARINDA ORAN ÜZERİNDEN BELİRLEME YAPACAĞIZ BAKAN BOZDAĞ: KİRA ARTIŞLARINDA ORAN ÜZERİNDEN BELİRLEME YAPACAĞIZ
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran ayı kira artış oranı yüzde 39,33 oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Bölge halkı tahliye edildi
09:58 Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar
09:57 Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak
09:38 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır
09:38 Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak
09:29 Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı
09:13 Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
09:10 AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar
08:37 10 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları için gözaltı kararı
08:34 Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 10:12:33. #1.11#
SON DAKİKA: Haziran ayı kira artış oranı yüzde 39,33 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement