Hepsiburada KOBİ\'lerle Buluştu

Ekonomi

Hepsiburada, "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" kapsamında İstanbul'daki iş ortağı KOBİ'lerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün'ün ev sahipliğinde daha önce İzmir ve Ankara'da gerçekleştirilen gerçekleşen Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları'nın üçüncüsü gerçekleşti.

Buluşmalarda Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ'lere özel fırsatlar ve çözümler paylaşılırken, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu kasım ayı öncesinde cirolarını artırmak için kullanılabilecek stratejiler de aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçetekin, Hepsiburada olarak ticareti dijitalleştirerek esnaf ve KOBİ'lerin e-ticaretle büyümesini sağlamayı kendilerine misyon edinmiş bir şirket olduklarını belirtti.

Gökçetekin, " Türkiye'de e-ticaret büyürken biz de bu büyümeyi sunduğunuz anahtar teslim çözümlerle destekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından KOBİ'ler, aile işletmeleri, kooperatifler e-ticaretle Hepsiburada sayesinde işlerini büyütüyor. Hepsiburada çatısı altındaki girişimci kadınların sayısı da her geçen gün artıyor. 56 bin girişimci kadını e-ticarete kazandırdığımız 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programıyla da amacımız, kadınların girişimci olmasının önündeki bariyerleri kaldırmak, e-ticaretle büyümelerini kolaylaştırmak, Türkiye ekonomisine değer katacak, dünyaya açılacak kadın markaları yaratmak." açıklamalarında bulundu.

Girişimcilere 2 saatte hızlı satış imkanı

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün de e-ticaretin toplam perakende içindeki payının hızla arttığına işaret ederek, bu durumun KOBİ'ler başta olmak üzere tüm girişimcilerin Türkiye de başarı hikayesi oluşturması ve farklı pazarlara açılması için yeni fırsatları beraberinde getirdiğini aktardı.

Özgün, bu başarı hikayesinde Hepsiburada'nın da çözüm ve fırsatlarıyla girişimcilerin yanında olmayı hedeflediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla oluşturduğumuz Hepsibura da İş Ortağım dünyasında satıcılarımızın ihtiyaç duyduğu operasyonel, dijital, finansal, sosyal ve ticari avantajlar yer alıyor. Ayrıca, iş ortaklarımızın ürünlerini sadece 2 saat içinde satışa açarak hızlı bir şekilde satış yapmalarına olanak sağlıyoruz. Bu dünyayı kapsamlı bir şekilde tanıtmak ve Hepsibura da ekosistemindeki girişimci sayısını artırmak amacıyla yola çıktık. Sadece İstanbul değil, diğer büyük illerimizde de Hepsiburada'nın sunduğu bu ayrıcalıklı fırsatları daha yakından keşfetme ve özel avantajlardan nasıl yararlanabileceklerini öğrenme olanağı sunduk.

Bu etkinliklerle sektördeki en son trendler, stratejiler ve çözümler hakkında bilgi paylaşımına ve iş ortaklarımızla birebir iletişim fırsatları yaratmak odağımızdı. Amacımız, Hepsiburada'nın tüm kabiliyetlerini iş ortaklarımıza sunarak, onların başarı ivmesini artırırken, kendi işlerine odaklanıp markalarını büyütme şansı sağlamak. Bu amaç doğrultusunda sunduğumuz tüm çözümleri artırarak bu dünyayı büyütmeyi hedefliyoruz."

E-ticaretin kalbi İstanbul

Türkiye'de e-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ederken, bu büyümenin merkezi İstanbul olarak öne çıkıyor. 2023 ve 2024 de kaydedilen büyüme ivmesinin 2025 yılında da sürmesi bekleniyor. Bu büyümenin sürdürülebilirliği açısından, perakende sektöründeki işletmelere e-ticaretin sunduğu fırsatların sunulması önem taşıyor.

2024 için iş ortaklarının başarılarına odaklanılmış durumda. E-ticaretin en yoğun yaşandığı şehir İstanbul, Marmara Bölgesi'ndeki satışların yüzde 90'ını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, İstanbul, Marmara bölgesindeki kadın girişimcilerin yüzde 74'ünü oluşturarak iş dünyasında güçlü bir kadın girişimci varlığına sahip.