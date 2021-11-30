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Hepsipay ve Paycell'den ödemede iş birliği - Son Dakika

Hepsipay ve Paycell'den ödemede iş birliği

30.11.2021 13:08
Hepsipay ve Paycell'den ödemede iş birliği

Hepsiburada ve Turkcell'in yeni nesil ödeme sistemleri Hepsipay ve Paycell, e-ticarette bir yeniliğe daha imza atıyor.

Hepsiburada ve Turkcell'in yeni nesil ödeme sistemleri Hepsipay ve Paycell, e-ticarette bir yeniliğe daha imza atıyor.

Hepsiburada açıklamasına göre, Paycell ve Hepsiburada arasındaki iş birliği ile milyonlarca Paycell kullanıcısı, hiçbir banka ya da kredi kartına gerek duymadan, Hepsipay Cüzdanım ile Hepsiburada'dan alışveriş yapabilecek.

Hepsipay Cüzdanım kullanıcıları cüzdan içerisindeki Turkcell Faturayla Öde seçeneği ile Paycell'in hazır limitlerini kullanarak Hepsipay cüzdanlarına yükleme yapabilecek, yükledikleri tutarı Hepsiburada alışverişlerinde kullanabilecekler. Yüklenen tutar Turkcell faturasına yansıyacak, böylece iki cüzdan uygulaması iş birliği ile kartsız alışveriş deneyimi kolaylaşacak.

Hepsipay Cüzdanım ve Paycell, iş birliklerini daha geniş bir yelpazede pekiştirerek, kullanıcılarına öncü deneyimler sunmaya devam edecek.

"Turkcell ve Hepsiburada kullanıcılarının hayatı kolaylaşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Hepsiburada olarak yaptıkları yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye'de ticareti dijitalleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Hepsipay Cüzdanım'ın müşterilerine tüm alışverişlerinde eşlik ederek hızlı, kolay ve hep kazandıran bir ödeme deneyimi sunmayı amaçladığını aktaran Bayülgen, "Hepsipay Cüzdanım ve Paycell'in bu yeni iş birliği Hepsiburada'nın uçtan uca alışveriş deneyiminin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Bu iş birliği ile, bir banka veya kredi kartı bulunmayan müşterilere de Hepsipay ile alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. İki öncü cüzdanın birlikte kullanımıyla sağlanacak geçişkenlikle Turkcell ve Hepsiburada kullanıcılarının hayatı kolaylaşacak. Paycell ve Hepsiburada kullanıcılarına ödemelerinde ciddi kolaylık sağlayacak böyle bir hizmet sunabildiğimiz için mutluyuz. Hepsipay Cüzdanım ile bundan sonra da bu gibi yenilik ve hizmetlerle müşteri odağımızı daha da geliştirecek ve farklı ödeme seçenekleriyle geleceği bugüne yaklaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Paycell Genel Müdürü Onur Güven de Paycell olarak özellikle pandemi ile gelişen yeni ödeme alışkanlıklarına güvenli ve inovatif bir karşılık üreterek kısa sürede 6 milyon aktif kullanıcıya ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda daha fazla insanın finansal hizmetlerden faydalanabilmesi için teknoloji ile imkan yaratmayı ana önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Hepsipay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde yeni nesil ödeme platformumuz Paycell'in sunduğu fayda ve değeri daha geniş bir çerçeveye taşımanın heyecanını taşıyoruz. E-ticaretteki hızlı büyümeye paralel artan alternatif ödeme ihtiyacına karşılık geliştirdiğimiz Paycell Hazır Limit hizmetimiz ile Hepsiburada müşterilerine yenilikçi bu çözümü sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Paycell'in gelişmiş limit skorlama kapasitesi sayesinde kullanıcılar aylık limitleri ile Hepsiburada harcamalarını kart sahibi olmalarına gerek kalmadan güvenle ve kolaylıkla yapabiliyor. Paycell bünyesindeki çözüm ve servislerin kapsamını genişleterek artırmaya devam edeceğiz."

Turkcell ve Hepsiburada'nın ödeme alanındaki stratejik iş birliklerinin ilk adımı olacak uygulama aralık ayında başlayacak.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Hepsiburada, Kredi Kartı, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsipay ve Paycell'den ödemede iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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