Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti - Son Dakika
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Ekonomi

Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti

Her AVM\'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflasına neden olurken halkaya eklenen son firma ise Türkiye'nin önde gelen kadın giyim markalarından Batik oldu. Neredeyse her AVM'de şubesi yer alan Batik mağazalarını bünyesinde barındıran MyGlobe şirketi konkordato ilan etti.

18.03.2025 09:16
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Patronlar Dünyası'nın haberine göre; geçmişte Tiffany&Tomato'yu 35 milyon dolara satan Ziyal Ailesi'nin elinde bulunan Batik, 2020 yılında ailenin yaşadığı ekonomik sorunların ardından Mehmet Yılmaz'ın sahibi olduğu Myglobe'a satılmıştı.

HER AVM'DE ŞUBELERİ YER ALIYOR

Hemen hemen her AVM'de şubeleri ile yer alan tekstil devi, biriken borçlar nedeniyle konkordato ilan etti. Türkiye'nin en eski hazır giyim markalarından biri olan Batik hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, aralık ayında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI UZATILMADI

Şirketin mali tablolarını incelemek için görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapor sonucunda Batik'i bünyesinde bulunduran Myglobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verilirken, şirketin patronu Mehmet Yılmaz için verilen 3 aylık geçici mühlet kararı ise uzatılmadı.

BORÇLARI 125 MİLYON LİRAYI AŞTI

Yeniden toparlanma sürecine girişen Batik, 2024'te frenchise fuarına da katılarak yeni mağazaları için yatırımcılar aradı. Ancak işler beklenildiği gibi yürümedi. Batik, yeni sahibine de mutluluk getirmedi. Toplam borcunun 125 milyon TL'yi aştığı öğrenilen şirket hakkında mahkeme kararıyla alacaklılar kurulu oluşturacağı öğrenildi.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti - Son Dakika
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