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Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks'ü 14 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika
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Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks'ü 14 milyar dolara satın alıyor

ABD merkezli bilgi işlem donanımları üreticisi Hewlett Packard Enterprise, ağ donanımı üreticisi Juniper Networks'ü nakit olarak yaklaşık 14 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. Juniper Networks, Hewlett Packard Enterprise'nın satın alma teklifini kabul etti ve bu teklif, Juniper Networks'ün hisselerinin borsa kapanış fiyatının yüzde 33 üzerinde bir rakama denk geliyor. Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks'ü satın alarak şirketi yapay zeka çağında daha iyi konumlandırmayı hedefliyor ve satın alma işleminin 2024 sonlarında veya 2025'in başında tamamlanması bekleniyor.

Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks\'ü 14 milyar dolara satın alıyor
10.01.2024 - 09:31,
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ABD merkezli bilgi işlem donanımları üreticisi Hewlett Packard Enterprise, ağ donanımı üreticisi Juniper Networks'ü nakit olarak yaklaşık 14 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Juniper Networks, Hewlett Packard Enterprise'nın yaklaşık 14 milyar dolarlık (hisse başına 40 dolar) satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin Sunnyvale kentinde bulunan Juniper Networks'ün hisselerinin 8 Ocak'taki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 33 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Bilgi işlem donanımları üreten ve bulut hizmetleri sağlayan Hewlett Packard Enterprise, yaklaşık 100 yıllık teknoloji şirketi olan ve ağ donanımı üreticisi Juniper Networks'ü satın alarak şirketi yapay zeka çağında daha iyi konumlandırmayı hedefliyor.

14 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2024 sonlarında veya 2025'in başında tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Juniper Networks, Hewlett Packard, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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