HGS Uygulamasına Izinsiz Erişim

Ekonomi

PTT AŞ, HGS mobil uygulamasına izinsiz müdahale sırasında herhangi veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim gerçekleştiği ve bu kapsamda şirketle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."