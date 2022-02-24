Hisarcık'ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan'dan destek istedi - Son Dakika
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Hisarcık'ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan'dan destek istedi

24.02.2022 23:00
Hisarcık'ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan'dan destek istedi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Eti Bor'a ait maden sahasındaki özel şirkette çalışan ve işten çıkarılan işçiler Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar ile bir araya geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Eti Bor'a ait maden sahasındaki özel şirkette çalışan ve işten çıkarılan işçiler Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar ile bir araya geldi.

Belediye Düğün Salonunda toplanan işçiler, son dönemde Hisarcık ilçesinde Eti Bor'a ait maden sahasında faaliyet gösteren özel şirketin 137 işçiyi haksız yere işten çıkardığı, maaşlarının yatmadığı, tazminatların ödenmediği, iddiasında bulundular. Şirketin ayrıca işçileri günlük 8 saat çalışma yerine, 11 saat çalıştırmak istediğini iddia ettiler.

İşçilerden Rıfat Işık, işten çıkarılan işçilerin 10 aydan beri tazminatlarının ödenmediğini, işçiler olarak açlık grevine gideceklerini söyledi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, çalışan emekçilerin her zaman yanında ve haklarının takipçisi olacaklarını belirtti

Başkan Çalışkan," İlçemiz Eti Maden açık ocakta faaliyet gösteren Özel firmada çalışan, emekçi kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıları çözmek için, Emet Bor İşletme Müdürümüz Bilal Ambar ve işçi kardeşlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Son günlerde yaşanan haksız uygulamalar ve işten çıkarılmalar için, işçi kardeşlerimizin haklarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Açık ocak özel firmasını bu konuda kanunlara uymaya ve işçi kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesine davet ediyorum. Sürecin yakından takipçisiyiz" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan'dan destek istedi
Hisarcık'ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan'dan destek istedi
Hisarcık'ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan'dan destek istedi

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Fatih Çalışkan, Hisarcık, Kütahya, Bor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan'dan destek istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisarcık'ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan'dan destek istedi - Son Dakika
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