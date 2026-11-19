Hisarcık’ta sertifikalı fidan desteklemeleri için arazi kontrolleri yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, sertifikalı fidan desteklemeleri kapsamında Kurtdere ve Ulaş köylerinde arazi denetimleri gerçekleştirdi.
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, sertifikalı fidan desteklemeleri kapsamında Kurtdere ve Ulaş köylerinde arazi denetimleri gerçekleştirdi.
Kontrollerde, destekleme programına dahil olan tarım arazileri incelenerek üretim alanlarında gerekli tespitler yapıldı. Ayrıca fidanların gelişimi yerinde değerlendirilerek destekleme süreçleri takip edildi.
Üreticilere yönelik desteklemelerin takibi ve tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla arazi kontrollerinin sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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