Hisarcık\'ta Ucuz Karpuz Satişi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kurulan pazarda kilosu 3 liradan satılan 17 ton Salihli karpuzu 2 saatte tükendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinden getirdiği karpuzları Hisarcık pazarında kilosu 3 liradan satışa sunan Hüseyin Altın, "Salihli'de tarladan 1,5 liraya satın aldığım karpuzun nakliye maliyeti kiloda 260 kuruş oldu. Biz de piyasada 7-10 lira arasında satılan karpuzu halkımızın daha ucuza yemesi için pazarda 3 liradan satışa sunduk. Karpuz tezgahımız vatandaşın adeta akınına uğradı. 17 ton karpuz yaklaşık 2 saatte tükendi" dedi. - KÜTAHYA