Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı - Son Dakika
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı

28.02.2022 10:16
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın ocak ayında aylık bazda yüzde 13,09, yıllık bazda yüzde 71,63 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın ocak ayında aylık bazda yüzde 13,09, yıllık bazda yüzde 71,63 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 13,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,94 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 90,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 54,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 31,17, mesleki, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 191,90, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 54,07 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,95, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,84, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 14,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 19,36 arttı.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 14,47, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 20,54, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 21,80 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 194,25, gayrimenkul hizmetleri yüzde 191,90, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 126,44 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 0,88 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. En düşük artış gösteren alt sektörler ise yüzde 2,59 ile telekomünikasyon hizmetleri, yüzde 3,95 ile sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme hizmetleri yüzde 32,20, istihdam hizmetleri yüzde 27,07, güvenlik ve soruşturma hizmetleri yüzde 25,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı - Son Dakika


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