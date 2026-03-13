Hizmet Üretim Endeksi Ocak'ta Düştü - Son Dakika
Hizmet Üretim Endeksi Ocak'ta Düştü

13.03.2026 10:45
TÜİK verilerine göre ocak ayında hizmet üretim endeksi yıllık %0,4 azaldı, aylık %0,2 geriledi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi"ni açıkladı. TÜİK verilerine göre, hizmet üretim endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Açıklamada, aynı dönemde hizmet sektörünün alt kalemlerinde farklı yönlerde değişimler yaşandığı belirtildi.

Buna göre, ocak ayında ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,7 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9 arttı. Aynı dönemde bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,5 artış kaydedildi. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 azalırken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,8 düşüş görüldü. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.

Öte yandan hizmet üretim endeksinin aylık bazda da gerilediği açıklandı. TÜİK verilerine göre, hizmet üretim endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Aylık değişimlere bakıldığında ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,3 azalış görüldü. Konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı dönemde yüzde 0,6 artış kaydetti. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,4 yükseldi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 oranında artış gösterirken, idari ve destek hizmetlerinde de yüzde 1,7 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

