Hollanda hükümetinden sigarayı bıraktırmak için sıra dışı uygulama: Bir paketi 822 TL'den satılacak - Son Dakika
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Hollanda hükümetinden sigarayı bıraktırmak için sıra dışı uygulama: Bir paketi 822 TL'den satılacak

02.06.2022 10:34
Hollanda hükümetinden sigarayı bıraktırmak için sıra dışı uygulama: Bir paketi 822 TL'den satılacak

Hollanda Sağlık Bakanlığı, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında eşine az rastlanır bir uygulamayı faaliyete sokmaya hazırlanıyor. Sigara tüketimini azaltmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısıyla bir paket sigaranın fiyatı 822 TL olacak. Hükümetin hedefi, şu an nüfusun yüzde 20'sinin sigara içtiği Hollanda'da bu oranı 2040 yılında yüzde 5'e düşürmek.

Ülkenin saygın gazetelerinden De Telegraaf, Sağlık Bakanı Maarten van Ooijen'in sigarayla mücadele kapsamında gündemine aldığı yeni hamleleri okurlarına duyurdu. Sigara içmeyen bir nesil istediğini daha önce de söyleyen sağlık bakanının bu karar kapsamında sigara fiyatlarını artıracağı belirtildi.

FİYATLAR ONLARCA EURO ARTACAK

Uzun vadeli planda sigara fiyatlarının onlarca euro artabileceği açıklanırken 2040'ta bir paket sigaranın 47 euro (yaklaşık 822 TL) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

"FİYATLAR ARTARSA SİGARAYI BIRAKIRIZ"

Van Ooijen'in bilimsel araştırmaları merceğine aldığı ve Maastricht Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan etkilendiği de belirtildi. De Telegraaf'ta yer alan haberde, üniversitede yapılan araştırmada ankete katılanların yüzde 50'si sigara fiyatlarının artması durumunda sigarayı bırakacağını söylemişti.

ÜLKENİN YÜZDE 20'Sİ SİGARA İÇİYOR

Ülkede şu an nüfusun yüzde 20'si sigara içerken hükümetin planı ise 2040'ta bu oranı yüzde 5'e indirmek. Şu an ülkede bir paket sigara fiyatı ortalama 8 euro olarak belirlenirken, gelecek yıldan 2025'e kadar ise 10 euroya çıkması planlanıyor.

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De Telegraaf, Van, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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