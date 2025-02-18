Honaz Belediyesi Sondaj Çalışmasıyla Kiraz Üretimini Destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Honaz Belediyesi Sondaj Çalışmasıyla Kiraz Üretimini Destekliyor

Honaz Belediyesi Sondaj Çalışmasıyla Kiraz Üretimini Destekliyor

Honaz Belediyesi, kiraz üretiminde verimliliği artırmak ve kaliteli ürün elde edebilmek için Honaz Bağarası mevkiinde sondaj çalışması yaptı. Bu çalışma ile çiftçilerin su sorununun çözülmesi ve kiraz ağaçlarının sulanma süresinin uzatılması hedefleniyor.

18.02.2025 10:14  Güncelleme: 10:16
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Honaz Belediyesi kiraz üretiminde verimliliği artırmak ve kaliteli ürün elde edebilmek için sondaj çalışması yaptı.

Kiraz üretiminde sık sulama yapılarak kiraz üretiminde verimliliği ve ürün kalitesini artırmak için Honaz Belediye tarafından Honaz Bağarası mevkiinde sondaj çalışması yapıldı. Çıkartılan suyla kiraz ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çiftçilerin su sorunun bir nebze çözülmesi amaçlanıyor.

Yapılan sondaj çalışmasıyla kiraz ağaçlarını sulanması süresinin 7 günde bir yapılabileceğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek yaptığı açıklamada, "Bugün Honaz'ın Bağarası mevkiindeyiz. Yeni bir sondaj çalışması yapıyoruz. Burası kiraz üretimin en yoğun yapıldığı alan. Burada dünyanın en kaliteli kirazlarının yetiştiği alandayız. Bu bölgede yaptığımız 2'nci sondaj çalışması. Çiftçinin daha çok kazanması ve üretilen ürünün daha kaliteli olması ve rekoltenin fazla olması için suya ihtiyaç duyuluyor. Bizde Honaz Belediyesi olarak sondajlar yaparak bunu katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün burada yeni sondaj çalışmasına başladık. Umarım buradan beklediğimiz suya burada ulaşır ve sulama sorununa bir çözüm bulmuş oluruz. Köylünün böyle verimli toprakları kullanabilmesi için ve ülke ekonomisine katma değerli ürünleri üretmesine ihtiyacı var. Bizlerde Honaz Belediyesi olarak çiftçimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Honaz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honaz Belediyesi Sondaj Çalışmasıyla Kiraz Üretimini Destekliyor - Son Dakika

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