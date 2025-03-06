Honaz\'da Üreticilere Yem Desteği ve Yeni Sulama Suyu Müjdesi

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – Honazlı üreticilere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen yemleri teslim eden Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yeni bir sulama suyu kaynağına kavuştuklarını müjdeledi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen yemleri, ilçe merkezinde gerçekleştirilen törenle üreticilere teslim etti. Başkan Kepenek, "Denizli Büyükşehir Belediyemizin 'Derman Belediyecilik' projeleri kapsamında ilçemizdeki yetiştiricilerimize destek olması amacı ile ulaştırdığı yemleri üreticilerimize dağıttık. Honaz ve Kocabaş'ta hemşehrilerimize yem desteğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştıkça güçlüyüz" dedi.

Yeni bir tarımsal sulama suyu kaynağının tespit edildiği sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kepenek, "Honaz Belediyemizin Bağarası mevkii 5. etap sondaj çalışmamızda mutlu sona ulaştık, suyumuza kavuştuk. Tarımsal sulamada kullanacağımız suyumuz üreticilerimizin yüzünü güldürecek, memleketimizin bereketine bereket katacak. Honaz'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - DENİZLİ