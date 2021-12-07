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Honor 50 Türkiye'de satışa çıktı - Son Dakika

Honor 50 Türkiye'de satışa çıktı

07.12.2021 10:37
Honor 50 Türkiye'de satışa çıktı

Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 50'nin Türkiye pazarında satışa çıktığını duyurdu.

Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 50'nin Türkiye pazarında satışa çıktığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Qualcomm'un SnapdragonTM 778G işlemcisine sahip olan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan HONOR 50, tasarımı ve yenilikçi video blog yetenekleri ile öne çıkıyor.

Profesyonel dörtlü arka kamera sistemine sahip olan Honor 50, 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile geliyor. Akıllı telefon bu açıdan fark yaratırken, 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamerası sayesinde, kullanıcıların daha fazla insan ve manzara yakalayarak etkileyici özçekimler ve videolar çekmesini sağlıyor.

Dörtlü kamera dizilimi ile profesyonel çekim

Kullanıcıların anlık çekimler yapması için tek seferde çekilecek vlog deneyimini bir sonraki seviyeye taşımayı hedefleyen, Honor 50, ön ve arka kameraları aynı anda kullanan altı çoklu-video çekim moduyla kameralar arasında geçiş yapılabiliyor ve kullanıcılara profesyonel bir kayıt deneyimi sağlıyor. Güzellik modunu uygulayabileceğiniz Honor 50, videolardan fotoğraf çekebilmenize ve tüm çekimlerde kamera özelliklerinde yer alan önceden ayarlanmış video hikayesi şablonlarını kullanabilmenize olanak sağlıyor.

Ayrıca, Bluetooth üzerinden bağlanan kablosuz kulaklıklar, video çekimi sırasında kablosuz mikrofon olarak kullanılabiliyor. İçerik üreticiler bu sayede video çekerken daha iyi ses alarak zahmetsiz bir vlog deneyimi yaşıyor.

2340x1080 yüksek çözünürlük bulunan Honor 50'nin oled ekranı 6,57 inç boyutunda ve 75 derecelik bir kavise sahip.1,07 milyar rengi gösterebilen bu ekran, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsayarak çarpıcı görseller, keskin ve net ayrıntılar sunuyor. Honor 50, 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ek düşük gecikme süresi ile başarılı bir oyun performansı da sunuyor.

Cihaz ayrıca, 4.300 mAh pili kapasitesi ile tam gün kesintisiz kullanımı kolayca çıkarabiliyor. Ayrıca 66W HONOR SuperCharge teknolojisiyle birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak bataryanın sadece 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulmasını sağlıyor.

Bugün hepsiburada.com'da satışa çıkan Honor 50 için çeşitli kampanya paketleri de bulunuyor.

7-14 Aralık'ta hepsiburada.com'dan Honor 50 almak isteyen kullanıcılar akıllı telefon ile birlikte akıllı saat Honor Magic Watch 2'yi kampanyalı fiyatı ile satın alabiliyor.

Honor 50, kar kristallerinden ilham alan buz kristal rengine ek olarak zümrüt yeşili ve gece yarısı siyahı seçenekleriyle sunuluyor.

Qualcomm, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor 50 Türkiye'de satışa çıktı - Son Dakika Ekonomi


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