ABD'de federal jüri, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi ticari sırları çalmak için komplo kurma, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme ve banka dolandırıcılığı dahil çeşitli suçlamalardan mahkum etti.???????

New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemede jüri, Huawei'yi karşı karşıya olduğu 12 suçlamanın 10'undan mahkum etti.

Şirket, örgütlü suç faaliyeti yürütmek amacıyla komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlamalarından ise suçsuz bulundu.

Huawei ve üç iştiraki, örgütlü suç faaliyeti yürütmek amacıyla komplo kurma, banka dolandırıcılığı, elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık, yaptırımları ihlal etme, ticari sırları çalmak için komplo kurma ve adaleti engellemek amacıyla komplo kurma gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

"Haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tüm hukuki adımları atacağız"

Huawei'den yapılan açıklamada, jürinin hükümetin şirkete yönelttiği organize suç faaliyetleriyle mücadeleyi öngören RICO Yasası kapsamındaki suçlamadan Huawei'yi beraat ettirmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın söz konusu iddiaların olgusal dayanaktan yoksun olduğunu doğruladığı ve şirketin son sekiz yıldır sürdürdüğü tutumun haklılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Hükümetin yönelttiği diğer suçlamaların da hukuki ve olgusal dayanaktan yoksun olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, ticari sırlarla ilgili hükümetin gündeme getirdiği beş uyuşmazlığın tamamının son 20 yılda çözüme kavuşturulmuş hukuk davaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hiçbir mahkemenin Huawei'yi fikri mülkiyeti kasıtlı olarak kötüye kullanmaktan sorumlu tutmadığına ve şirketin ticari sırların kötüye kullanılması nedeniyle hiçbir zaman tazminat ödemeye mahkum edilmediğine işaret edildi.

Huawei'nin açıklamasında, "İlgili mahkeme kararlarını kapsamlı şekilde inceleyecek, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tüm hukuki adımları atacağız." ifadeleri kullanıldı.

Huawei davası

ABD Adalet Bakanlığı, 2018'de Çin'in ekonomik casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetleriyle mücadele amacıyla "Çin Girişimi" adlı programı başlatmıştı.

Huawei hakkındaki dava da aynı yıl gündeme gelirken şirketin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2018'de Kanada'da gözaltına alınmıştı.

Meng, ABD'li savcılar tarafından, Huawei'nin İran'daki ticari faaliyetleri ve Hong Kong merkezli Skycom şirketiyle ilişkisi konusunda HSBC başta olmak üzere bankaları yanıltmakla suçlanmıştı.

Savcılık, Huawei ile bağlantılı Skycom şirketinin 2007-2014 yıllarında İran'da faaliyet gösterdiğini ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Meng'in ise Huawei ile Skycom arasındaki sahiplik ilişkisini gizleyerek bankalara iki şirketi birbirinden bağımsız kuruluşlar olarak tanıttığı iddia edilmişti.

Huawei, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişelerini gerekçe göstererek Amerikan şirketlerinin teknoloji ve ürün satışlarını kısıtlaması kapsamında 2019'da ticaret kara listesine alınmıştı.

Meng, ABD Adalet Bakanlığı ile vardığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında 2021'de Çin'e dönerken hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. ABD'nin eski Başkanı Joe Biden döneminde ise 2022'de Çin Girişimi programı sona erdirilmişti.

Meng hakkındaki davanın kapanmasına rağmen Huawei'ye yönelik ceza davası devam etmişti.