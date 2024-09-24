Huawei'den Xinghe Akıllı Ağ Duyurusu

Ekonomi

Huawei Connect 2024'te, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkanı Leon Wang, 'Xinghe Akıllı Ağ, Endüstriyel Zekayı Güçlendirin' temalı zirvede dünya çapında 20'den fazla yeni Xinghe Akıllı Ağ teklifini duyurdu.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dünya dijital dönüşümden akıllı dönüşüme doğru ilerliyor. Tüm sektörler, sürücüsüz otomobiller, akıllı teşhis ve tedavi ile akıllı tren denetimi gibi yeni kullanım alanları oluşturmak için yapay zeka teknolojilerini hızla benimsiyor. Yapılan açıklamaya göre; Huawei Connect 2024'te, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkanı Leon Wang, 'Xinghe Akıllı Ağ, Endüstriyel Zekayı Güçlendirin' temalı zirvede dünya çapında 20'den fazla yeni Xinghe Akıllı Ağ teklifini duyurdu.

Huawei, müşterilerin akıllı gelişim fırsatlarını yakalamalarına, yeni akıllı ağ altyapısı oluşturmalarına ve akıllı çağda akıllı üretkenliği en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için Xinghe Akıllı Ağ tekliflerini sürekli olarak yükseltiyor. - İSTANBUL