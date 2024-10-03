Huawei'den Xinghe Intelligent Network Tanıtımı

Huawei, Xinghe Intelligent Network'ü başlattığını duyurdu.
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Huawei Network Summit 2024'ün Avrupa ayağı, "Xinghe Intelligent Network, Endüstriyel Zekayı Güçlendirin" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Steven Zhao, Avrupa'nın dijital ve akıllı gelişimini desteklemek için 20'den fazla yeni Xinghe Intelligent Network teklifini duyurdu. - İSTANBUL
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