Huawei'den Xinghe Intelligent Network Tanıtımı - Son Dakika
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Ekonomi

Huawei'den Xinghe Intelligent Network Tanıtımı

Huawei, Münih'te düzenlenen zirvede yeni Xinghe Intelligent Network tekliflerini tanıttı.

03.10.2024 12:22
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Huawei, Xinghe Intelligent Network'ü başlattığını duyurdu.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Huawei Network Summit 2024'ün Avrupa ayağı, "Xinghe Intelligent Network, Endüstriyel Zekayı Güçlendirin" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Steven Zhao, Avrupa'nın dijital ve akıllı gelişimini desteklemek için 20'den fazla yeni Xinghe Intelligent Network teklifini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Huawei, Dünya, Münih, Son Dakika

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