Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Jose Mourinho\'dan Aziz Yıldırım\'a tebrik telefonu
10.06.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik ettiği öne sürüldü. Görüşme, seçim sonrası dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun ardından yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, göreve dönüşünün ardından tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandıran seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MOURINHO TELEFON AÇTI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Jose Mourinho, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı. Portekizli teknik adamın görüşmede Aziz Yıldırım'ı başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik ettiği öne sürüldü.

DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Futbol dünyasının en tanınmış teknik direktörleri arasında yer alan Mourinho'nun gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kısa sürede dikkat çekti. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, tebrik telefonu Fenerbahçe camiasında ilgiyle karşılandı.

AZİZ YILDIRIM YENİDEN BAŞKAN

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçilmişti. Sarı-lacivertli kulüpte yeni dönemin başlamasıyla birlikte transfer ve teknik yapılanma çalışmaları da hız kazandı.

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
14:09
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket
Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:51:38. #7.12#
SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.