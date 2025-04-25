Huawei'den Yeni Sağlık Teknolojileri

Huawei, yeni geliştirdiği "TruSense" sağlık platformu ve "Dağıtık Süper-Algılama Modülü"nü akıllı saat ekosistemine entegre etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, giyilebilen sağlık teknolojilerinde kapsamlı bir dönüşüm başlattı.

Huawei'nin AR-GE yatırımlarıyla geliştirilen TruSense ve Dağıtık Süper-Algılama Modülü sistemleri, kullanıcıların değerlerini izlemenin yanı sıra erken risk tespiti ve kişiselleştirilmiş önerilerle proaktif sağlık hizmeti sunuyor.

TruSense teknolojisi, bilekten alınan verileri parmak ucundan elde edilen ölçümlerle birleştirerek dolaşım, solunum, sinir, endokrin, üreme ve kas sistemlerine ait 60'tan fazla biyolojik göstergeyi yüksek doğrulukla takip edebiliyor. Sistem, parmak ucundaki sinir ve damar yoğunluğu sayesinde ter, hareket ve cilt tonu gibi dış etkenlerin neden olabileceği parazitleri en aza indirerek, kan basıncı, oksijen doygunluğu (SpO²) ve kalp ritmi değişkenliği (HRV) gibi göstergeleri tıbbi düzeyde hassasiyetle ölçebiliyor.

Yeni "Health Glance" özelliği, yalnızca 60 saniyede 10'dan fazla kritik sağlık parametresini tarayarak, kullanıcıları olası riskler konusunda bilgilendiriyor. Bu tarama, kadın sağlığına yönelik yumurtalık fonksiyonu değerlendirmesi gibi yenilikçi ölçümleri de içeriyor.

Veriler uçtan uca şifreleniyor

Huawei'nin akıllı saat portföyü, uyku analizi, duygu durumu takibi, solunum sağlığı taraması ve gerçek zamanlı stres ölçümü gibi kapsamlı özellikleri HarmonyOS destekli açık araştırma ekosistemiyle genişletiyor. Böylece sağlık profesyonelleri ve araştırma kuruluşları, sensör verilerini güvenli bir şekilde kullanarak yeni dijital sağlık çözümleri geliştirebiliyor.

Şirket, Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında onaylı kan basıncı takibi sunan ilk markalardan biri olarak, bu alandaki klinik geçerliliğini ortaya koyuyor. Şirketin cihazlarında toplanan tüm biyometrik veriler, cihaz içinde uçtan uca şifreleniyor ve bulut aktarımı yalnızca kullanıcı onayıyla gerçekleşiyor. HarmonyOS işletim sistemi üzerinden çalışan platform, üniversiteler, hastaneler ve girişim şirketlerine veri güvenliğini gözeten uygulama programlama arayüzleri (API) sunarak dijital sağlık çözümlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Huawei, bu öncü teknolojilerini mayıs ortasında tanıtacağı "Watch 5" serisiyle sunmaya hazırlanıyor.