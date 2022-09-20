Huawei, yeni MateBook 16s bilgisayarı tüketicilerin beğenesine sundu - Son Dakika
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Huawei, yeni MateBook 16s bilgisayarı tüketicilerin beğenesine sundu

20.09.2022 11:57
Huawei, yeni MateBook 16s bilgisayarı tüketicilerin beğenesine sundu

Huawei MateBook 16s, 12. Nesil Intel i7 işlemcili ve i9 işlemcili versiyonlarıyla Huawei Online Mağaza'da satışa sunuldu.

Huawei MateBook 16s, 12. Nesil Intel i7 işlemcili ve i9 işlemcili versiyonlarıyla Huawei Online Mağaza'da satışa sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, uzaktan çalışma ve eğitime yönelik küresel bir hareketle birlikte, büyük ekranlı, yüksek performanslı, hafif dizüstü bilgisayarlara yönelik talep artışı yaşandı. Son yıllarda dizüstü bilgisayarlar, olağanüstü depolama, yüksek performans ve akıllı etkileşimlerle ince ve hafif tasarımlara yöneliyor.

Giderek daha fazla markanın 2021'de 16 inçlik dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmesiyle birlikte pazarın daha büyük ekranlı dizüstü bilgisayarlara yüksek talep görmesi öngörülüyor.

Huawei, kullanıcılara yanlarında taşıması kolay, yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar vererek her ihtiyacı karşılayan bir dizüstü bilgisayar yolunda öncülük ediyor.

Müşteriler daha yüksek bir performans düzeyi talep ettikçe ekranlar büyüyor ve Huawei, bilinen zarif, minimal tasarımdan ödün vermeden gereksinimlerine ayak uyduruyor. Şirket, bunu, dar çerçeveli ve yüksek ekran-gövde oranına sahip dizüstü bilgisayarlar tasarlayarak yapıyor. Böylece erkan, neredeyse tüm kullanılabilir alanı kaplıyor. Gövde değişmeden kalarak dizüstü bilgisayar ağırlaşmak zorunda kalmadan her zamanki gibi yüksek performans gösteriyor.

Daha büyük bir ekrana doğru eğilim

Açıklamaya göre, ekran, kullanıcıları dış dünya ile birbirine bağlayan, bilgi edinmelerini ve başkalarıyla etkileşime geçmelerini bir köprü vazifesi görüyor. Daha iyi kullanıcı deneyimleri sunmak için daha büyük bir ekranın önemi artıyor. Sektördeki üreticiler daha küçük boyutlu, daha büyük ekrana ve daha sürükleyici bir deneyime sahip cihazlar üretiyor. Huawei, PC endüstrisinde bu deneyimlerini FullView Display için kullanıyor.

Şirket, bir adım daha atarak FullView Display'in dört taraflı mikro çerçevesini gerçekleştirerek onu Huawei MateBook ailesinin öncüsü haline getirdi.

Yüksek ekran-gövde oranı ve küçültülmüş çerçevelere ek olarak, dizüstü bilgisayarın ekranı ayrıca profesyonel düzeyde görüntü kalitesi, dokunmatik ekran deneyimi ve kullanıcı deneyimini daha da yükselten çeşitli etkileşimli deneyimler sunuyor.

Huawei kısa süre önce bu yeni trende uyacak şekilde tasarlanmış yepyeni bir bilgisayarı piyasaya sürdü. Huawei MateBook 16s ayrıca sürükleyici, 16 inç ekrana sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Yüzde 90 ekran-gövde oranına, 3: 2 en boy oranına ve üstün çözünürlük için FullView ekrana sahip olan bilgisayar, ayrıca düşük mavi ışığa ve titreşimsiz, çift göz korumalı ekrana sahip olmasının yanında Intel'in en yeni ve yüksek performanslı 12. Nesil i9 işlemcilerini kullanarak her türlü zorlu başarım gerektiren işin altından rahatlıkla kalkabiliyor.

Huawei Online Mağaza'da satışa sunulan MateBook 16s'in 12. Nesil Intel i7 işlemcili versiyonu 26 bin 999 ve i9 işlemcili versiyonu 29 bin 999 TL fiyatla satışa sunuldu. Bilgisayarı satın alan tüketicilere ayrıca 6 bin 500 TL değerinde Huawei MatePad T10S, Huawei CD dizüstü bilgisayar sırt çantası ve 2. Nesil Huawei Bluetooth Mouse hediye ediliyor.

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Kaynak: AA

Bilgisayar, Huawei, Intel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huawei, yeni MateBook 16s bilgisayarı tüketicilerin beğenesine sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Huawei, yeni MateBook 16s bilgisayarı tüketicilerin beğenesine sundu - Son Dakika
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