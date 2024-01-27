 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve oyladı. Ma, farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek tercihlerini belirtti ve gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etti.

Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
27.01.2024 - 10:33,
Abone Ol

Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahim Ma, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Ma, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Ma, Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi" adlı karesini seçen Ma, "Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğrafına oy verdi. Ma, "Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek, Türkiye'ye geldiğinden beri voleybolu yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin kadın voleybol takımını çok başarılı bulduğunu ve maçları keyif alarak izlediğini belirten Ma, bundan dolayı spor kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Ma, "Yılın Kareleri" yarışmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Gazetecilerin, her türlü zorlu koşulda büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getiren Ma, geçen yıl birçok hadisenin yaşandığını, AA çalışanlarının da bu olayları fotoğraflayarak, tarihe not düşülmesini sağladıklarını ifade etti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Ma, "Fotoğrafların hepsi de olayları çok güzel yansıtmış. Gazeteciler, toplumu, doğru bilgilendirme gayreti içindeler. AA'nın bu çalışmasını da olayların tarihe yansıtılması dolayısıyla çok değerli buluyorum. Bana bu fotoğrafları oylama şansı verdiğiniz için de teşekkür ederim." diye konuştu.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Huawei, Gazze, Spor, Teknoloji, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı

Son Dakika
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement