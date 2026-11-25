Çinli telekomünikasyon ve bilişim donanımları üreticisi Huawei'nin Başkan Yardımcısı ve Fikri Mülkiyet (IP) İşleri Koordinatörü Alan Fan, şirketin geliştirdiği yapay zeka bağlantılı teknolojilere sektör ortaklarının erişimini sınırlayacak fikri mülkiyet kısıtlamaları getirmediğini, bunun yerine standartların geniş çapta benimsenmesine yardımcı olacak bir işbirliği ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Fan, Huawei'nin Pekin'de düzenlediği 7. İnovasyon ve Fikri Mülkiyet (IP) Forumu kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Huawei'nin yapay zeka sistemlerine altyapı sağlayan mikroçip ve bilgisayar kümesi donanımları için geliştirdiği ürün ve teknolojilerin endüstri tarafından daha geniş ölçekte kullanılmasını ve bu sistemlerde eş işlerliğin sağlanmasını hedeflediğini, bu nedenle inovasyonlarına fikri mülkiyet kısıtlamaları getirmeyi düşünmediğini belirten Fan, "Yapay zekaya patent duvarı örmek istemiyoruz." dedi.

Huawei'nin, "Tau Ölçeklendirme Yasası" adı verilen prensipten hareket eden, katlanan bir yapı ile sinyal iletim süresini kısaltmaya dayalı yeni bir mikro devre mimarisini örnek gösteren Fan, "Biz burada bir problem gördük ve bir çözüm bulduk. Bu bizim önerdiğimiz yeni bir yol, hadi bu yolu birlikte keşfedelim diyoruz. Çip tasarımcıları, imalathaneler ve hatta rakiplerimiz bu yolu izlesinler istiyoruz. Bu ekosistemi çok daha olgun hale getirecektir. Herkes, tüm üreticiler, kurumsal araştırma ve geliştirme enstitüleri, yarı iletkenleri daha yoğun bir ölçeğe indirmeye çalışıyor. Bu ortak bir çaba, yalnızca tek şirketin işi değil." ifadelerini kullandı.

"Patentler duvarlar örmek için değil köprüler kurmak için"

Fan, Huawei'nin bazı cihaz teknolojilerine, insan-uygulama etkileşimi sağlayan kameralar, ekranlar gibi ürünlere yönelik koruyucu patentleri olduğunu, ancak yapay zeka konusunda farklılık yaratan teknolojilerin daha çok teoriler, kavramlar ve iç algoritmalar niteliğinde olduğu için patentlerin bunları korumanın iyi bir yolu olmadığını vurguladı.

Huawei'nin bilgisayar kümelerinde farklı veri iletim protokollerinin bir arada çalışmasını sağlayan UnifiedBus sistem mimarisi ve bağlantılı bazı teknolojilerinin patentlerini aldığını ancak bunları bedavaya lisansladığını, diğer çip üreticilerinin de sistemi kullanarak katkı sağlamalarını istediklerini aktaran Fan, "Patentini aldığımız teknolojiler duvarlar örmek için değil, daha büyük bir ekosistemi geliştirecek köprüler kurmak için." diye konuştu.