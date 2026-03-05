Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Deniz Taşımacılığını Etkileyecek - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Deniz Taşımacılığını Etkileyecek

05.03.2026 15:06
Ezgi Kaptan, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının deniz taşımacılığında büyük aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Asset Air Cargo Operasyon Müdürü Ezgi Kaptan, Hürmüz Boğazı'nın küresel deniz ticaretinin "kilit noktası" olduğunu ve olası bir kapanmanın, deniz taşımacılığında ciddi aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaptan, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda devre alınacak alternatif rotaların transit sürelerini uzatabileceğini, bu durumun navlun ve ek yakıt ücretlerinde artış riskini gündeme getirebileceğini aktardı.

Hürmüz Boğazı'nı küresel deniz ticaretinde "kilit nokta" olarak niteleyen Kaptan, "Olası bir kapanma, deniz taşımacılığında ciddi aksamalara yol açar. Bu durumda kritik zamanlı ve yüksek değerli yükler, hızla hava taşımacılığına yönelir. Sonuç olarak, hava kargoda talep artışı kaçınılmaz olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan, petrol fiyatlarındaki olası artışın jet yakıtı maliyetlerini yukarı çekmesinin beklendiğini, denizden havaya yük kayışı yaşanması halinde spot navlunlarda "sert yükseliş" görülebileceğini, özellikle blok kapasite planlamalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

"Hava kargo tarafında büyüme fırsatı doğuruyor"

Kapasite daralırken "charter uçuş" talebinde artış öngörüldüğünü aktaran Kaptan, şunları kaydetti:

"Sektör temsilcilerine göre, bu tür krizler kısa vadede maliyet baskısı oluştursa da doğru kapasite planlaması yapan firmalar için hava kargo tarafında büyüme fırsatı doğuruyor. Hızlı karar alabilen ve esnek operasyon kabiliyeti olan şirketler, bu süreçte avantaj sağlıyor. Bölgedeki hava sahası ve operasyonel durum ise dinamik şekilde değişmeye devam ediyor. Güncel gelişmeler doğrultusunda lojistik planlamaların anlık revize edilmesi kritik önem taşıyor."

Kaptan, Orta Doğu'da art arda gelen hava sahası kapatma ve operasyonel kısıtlama kararlarının, küresel lojistik zincirinde yeni bir belirsizlik dalgası yarattığına işaret ederek, "Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda, birçok ülke sivil uçuşa sınırlamalar getirirken, hava kargo operasyonları da bu durumdan doğrudan etkileniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Havacılık, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

