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Hyundai, Tayland'da IONIQ Lab adlı yeni bir tesis açtı - Son Dakika
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Hyundai, Tayland'da IONIQ Lab adlı yeni bir tesis açtı

Hyundai Motor Company, Tayland Bangkok'taki True Digital Park'ta geleceğin mobilitesini sergilemek ve gelişime liderlik etmek adına yeni bir tesis olan IONIQ Lab'ı açtı. Bu tesis, Tayland'daki elektrikli araç devrimine öncülük ederken özellikle IONIQ modelleriyle sürdürülebilir inovasyona odaklanacak. IONIQ Lab, inovasyon ve sürdürülebilirlik için bir merkez görevi görecek ve Hyundai'nin elektrifikasyondaki uzmanlığını vurgulayacak. Ayrıca, IONIQ Lab, ziyaretçilere elektrikli mobilitenin geleceğini göstererek hareket özgürlüğünü, bağlantıyı, güvenliği ve çevre korumayı teşvik edecek bir alan sunacak.

Hyundai, Tayland\'da IONIQ Lab adlı yeni bir tesis açtı
29.12.2023 - 16:09,  Güncelleme: 16:09
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Hyundai Motor Company, Tayland Bangkok'taki True Digital Park'ta geleceğin mobilitesini sergilemek ve gelişime liderlik etmek adına yeni bir tesis açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IONIQ Lab adı verilen tesisin açılışıyla birlikte Tayland'daki elektrikli araç (EV) devrimine öncülük edilirken özellikle IONIQ modelleriyle de sürdürülebilir inovasyona ağırlık verilecek.

IONIQ Lab, inovasyon ve sürdürülebilirlik için bir merkez görevi görecek. Bu iki unsuru tek bir yerde birleştirmek, Hyundai'nin mobilitenin geleceğine olan bağlılığını da gösteriyor.

IONIQ Lab, yaratıcılığı geliştirirken Hyundai'nin elektrifikasyondaki uzmanlığını da vurguluyor. Ziyaretçilere açık olan IONIQ Lab, elektrikli mobilitenin geleceğini gözler önüne seriyor.

Laboratuvar, hareket özgürlüğünü, bağlantıyı, güvenliği ve çevre korumayı teşvik edecek. Tesis ayrıca, IONIQ'in sezgisel teknolojilerini ve ürünlerini keşfetmek için de ziyaretçilere ve potansiyel müşterilere dinamik bir alan sağlıyor.

IONIQ Lab, IONIQ 5'in tasarım konseptini ve yenilikçi özelliklerini bünyesinde barındıran bir tesis olarak öne çıkıyor. Hyundai'nin N markası da gelecekte daha fazla performanslı elektrikli modellere yer verecek ve üst düzey sürüş performansını en son teknolojiyle birleştirerek mobilitede standartları yeniden belirleyecek.

Kaynak: AA
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Bangkok, Tayland, Hyundai, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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