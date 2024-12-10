IATA: Hava Yolu Sektöründe Rekor Gelir Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

IATA: Hava Yolu Sektöründe Rekor Gelir Bekleniyor

IATA, 2024'te hava yolu sektörünün 1 trilyon 7 milyar dolar gelir ve 5,2 milyar yolcu beklediğini açıkladı.

10.12.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe gelecek yıl için rekor gelir ve yolcu sayısı öngörüldüğünü bildirdi.

IATA'dan yapılan açıklamada, küresel hava yolu sektörünün gelirlerinin gelecek yıl bu yıla göre yüzde 4,4 artarak 1 trilyon 7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Hava yolu sektörünün net karının bu yıl 31,5 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, söz konusu karın gelecek yıl 36,6 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğü, sektörün net kar marjının bu yıl yüzde 3,3 ve 2025'te ise yüzde 3,6 olması beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sektörün yolcu sayısının 2025'de ilk kez 5 milyarı aşarak 5,2 milyara ulaşmasının ve 2024'e göre yüzde 6,7 artmasının beklendiği ifade edilerek, jet yakıtı faturalarının gelecek yıl tüm hava yolu sektörü işletme maliyetlerinin yüzde 26,4' ünü oluşturacağı ve 2024 için ise bu oranın yüzde 28,9 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Tahminlere göre, 2025'te hava yolu şirketlerinin yolcu başına ortalama 7 dolar kazanacağı aktarılan açıklamada, söz konusu rakamın 2024 için 6,40 dolar olması beklendiği, 2023'te ise 7,90 dolar olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, maliyetlerin artmaya devam etmesi halinde yolcuların daha yüksek bilet fiyatlarına hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda da bulunuldu.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yılında sektörün gelirlerinin ilk kez 1 trilyon doları aşacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bunu bir perspektife oturtmak da önemli. Bir trilyon dolar çok büyük bir rakam, küresel ekonominin neredeyse yüzde 1'i. Bu da hava yollarını stratejik açıdan önemli bir sektör haline getiriyor. Ancak hava yollarının faiz ve vergileri saymazsak 940 milyar dolar maliyet taşıdığını unutmayalım. Net kar marjları sadece yüzde 3,6'dır. Başka bir deyişle, 2025'te beklediğimiz iyi yılda bile kar ve zarar arasındaki tampon yolcu başına sadece 7 dolardır. Marjlar bu kadar düşükken, hava yolları her türlü maliyeti izlemeye devam etmeli ve tedarik zinciri boyunca benzer verimlilik konusunda ısrarcı olmalıdır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IATA: Hava Yolu Sektöründe Rekor Gelir Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: IATA: Hava Yolu Sektöründe Rekor Gelir Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.