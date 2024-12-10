IATA: Hava Yolu Sektöründe Rekor Gelir Bekleniyor

Ekonomi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe gelecek yıl için rekor gelir ve yolcu sayısı öngörüldüğünü bildirdi.

IATA'dan yapılan açıklamada, küresel hava yolu sektörünün gelirlerinin gelecek yıl bu yıla göre yüzde 4,4 artarak 1 trilyon 7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Hava yolu sektörünün net karının bu yıl 31,5 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, söz konusu karın gelecek yıl 36,6 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğü, sektörün net kar marjının bu yıl yüzde 3,3 ve 2025'te ise yüzde 3,6 olması beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sektörün yolcu sayısının 2025'de ilk kez 5 milyarı aşarak 5,2 milyara ulaşmasının ve 2024'e göre yüzde 6,7 artmasının beklendiği ifade edilerek, jet yakıtı faturalarının gelecek yıl tüm hava yolu sektörü işletme maliyetlerinin yüzde 26,4' ünü oluşturacağı ve 2024 için ise bu oranın yüzde 28,9 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Tahminlere göre, 2025'te hava yolu şirketlerinin yolcu başına ortalama 7 dolar kazanacağı aktarılan açıklamada, söz konusu rakamın 2024 için 6,40 dolar olması beklendiği, 2023'te ise 7,90 dolar olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, maliyetlerin artmaya devam etmesi halinde yolcuların daha yüksek bilet fiyatlarına hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda da bulunuldu.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yılında sektörün gelirlerinin ilk kez 1 trilyon doları aşacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bunu bir perspektife oturtmak da önemli. Bir trilyon dolar çok büyük bir rakam, küresel ekonominin neredeyse yüzde 1'i. Bu da hava yollarını stratejik açıdan önemli bir sektör haline getiriyor. Ancak hava yollarının faiz ve vergileri saymazsak 940 milyar dolar maliyet taşıdığını unutmayalım. Net kar marjları sadece yüzde 3,6'dır. Başka bir deyişle, 2025'te beklediğimiz iyi yılda bile kar ve zarar arasındaki tampon yolcu başına sadece 7 dolardır. Marjlar bu kadar düşükken, hava yolları her türlü maliyeti izlemeye devam etmeli ve tedarik zinciri boyunca benzer verimlilik konusunda ısrarcı olmalıdır."