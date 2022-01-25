IBM'in geliri 2021'in dördüncü çeyreğinde arttı

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 6,5 artışla 16,7 milyar dolara yükseldi.

IBM, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 6,5 artışla 16,7 milyar dolara çıktı. IBM, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 15,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artışla 57,4 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD'li teknoloji şirketi, 2020'de 55,2 milyar dolar gelir sağlamıştı.

IBM'in net karı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 71 artarak 2,3 milyar dolara yükseldi. IBM'in net karı 2020'nin son çeyreğinde 1,4 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin net karı 2021 genelinde ise yıllık yüzde 2 artışla 5,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Teknoloji şirketinin 2020'de elde ettiği net kar 5,6 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2020'nin son çeyreğinde 1,51 dolar olan hisse başına karı da 2021'in aynı döneminde 2,57 dolar olarak kaydedildi.