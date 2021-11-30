İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 10 milyar lira, Ocak 2022'de 45,8 milyar lira, şubat 2022 ise 49 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın Aralık 2021-Şubat 2022 dönemi iç borçlanma stratejisinde, aralıkta 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10 milyar liralık, ocakta 45,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 45,8 milyar liralık, şubatta ise 55,3 milyarlık iç borç servisine karşılık 49 milyarlık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralık ayındaki iç borçlanmanın 4,7 milyar lirasının piyasadan, 1,8 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocak iç borçlanmasının 41,4 milyar lirasının piyasadan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubat iç borçlanmasının ise yaklaşık 44,7 milyar lirasının piyasadan, 2,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1,9 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı ve bir hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aralıkta 25 milyar liralık, Ocak 2022'de 49,8 milyar liralık şubat 2022'de ise 82,6 milyarlık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 34,7 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)