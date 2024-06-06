IC Enterra Yenilenebilir Enerji\'nin Derin GES Depolamalı Üretim Tesisi Ön Lisans Başvurusu Onaylandı

Ekonomi

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin, Osmaniye'de kurmayı planladığı "Derin GES" depolamalı üretim tesisinin ön lisans başvurusunun onaylanması ile tüm depolamalı tesis ön lisans süreçleri tamamlanmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de toplam kurulu gücü 388 megavat olan 9 HES ile elektrik üretimi gerçekleştiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yurtiçi ve yurtdışı büyüme planları kapsamında yeni bir adım daha attı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kurul kararı ile IC Enterra'nın Osmaniye'de gerçekleştirmeyi planladığı 55 megavat kapasiteli "Derin GES" depolamalı üretim tesisi ön lisans başvurusu kabul edildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halka arz izahnamemizde sürdürülebilir büyüme ve şirket portföyünü çeşitlendirme hedefiyle 430 megavatı depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve 55 megavatı depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES) olmak üzere toplam 485 megavat depolamalı üretim tesisi yatırımı üzerinde çalıştığımızı vurgulamıştık. EPDK Kurul kararına istinaden Derin GES depolamalı üretim tesisi ön lisans başvurumuz da kabul edilmiş olup, söz konusu yatırımlarımız ile ilgili tüm ön lisans süreçleri tamamlanmış bulunmaktadır. Toplam 485 megavat kapasiteli 8 adet projemiz için çalışmalarımız devam etmektedir."

485 megavatlık depolamalı RES ve GES projeleri ile yıllık 1,5 milyar kilovatsaatlik elektrik üretilmesinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapasite hakları kazanılan söz konusu bu projeler için EPDK tarafından lisans düzenlenmesi akabinde veya mevzuatın izin verdiği daha erken bir tarihte, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ tarafından bu lisansların IC Enterra'nın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak özel amaçlı şirketlere devredilmesi karara bağlanmıştır. Yatırımcılarımız süreç hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanması gereken bir durum olduğunda Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."