Ifo anketine göre Alman şirketlerinin yüzde 44'ü ekonomik baskıyı ana sorun gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ifo anketine göre Alman şirketlerinin yüzde 44'ü ekonomik baskıyı ana sorun gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ifo ve Randstad anketine göre Alman şirketlerinin yüzde 44'ü, yönetici-personel ilişkilerinde ana faktörün ekonomik baskı ve tasarruf önlemleri olduğunu belirtti. Büyük şirketlerde bu oran yüzde 52'ye çıkarken, küçük işletmelerde yüzde 42'de kaldı.

Ekonomik baskı, Alman şirketlerinde çalışanlar ile yönetim kademesi arasındaki ilişkileri şekillendiren en önemli sorun haline geldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve Randstad tarafından 3 ayda bir yapılan İnsan Kaynakları Yöneticileri Anketi'nin sonuçları açıklandı.

Buna göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 44'ü, mevcut dönemde yönetici ve personel ilişkilerini şekillendiren ana faktörün ekonomik baskı ve tasarruf önlemleri olduğunu belirtti. Günlük çalışma hayatını etkileyen diğer unsurlar ise ana gündemin oldukça gerisinde kaldı.

Yeniden yapılanma ve istihdam azalışları, yeni çalışma modelleri, yönetim değişiklikleri ile inovasyon gibi başlıkların her biri, şirketlerin yüzde 12'si tarafından günlük işleyişi şekillendiren faktörler olarak tanımlandı.

Anket sonuçları, ekonomik baskının şirket ölçeği büyüdükçe daha fazla hissedildiğini ortaya koydu.

500 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli şirketlerin yaklaşık yarısı (yüzde 52) ekonomik baskıyı yönetici-çalışan ilişkisindeki en belirgin faktör olarak gösterirken, 49 kişiye kadar istihdam sağlayan küçük ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 42 seviyesinde ölçüldü.

Küçük işletmeler inovasyona tutunuyor

İnovasyon başlığında ise durum tersine. Yenilikçi yaklaşımların işbirliğine olan etkisi küçük işletmelerde yüzde 16 ile güçlü bir yer tutarken büyük şirketlerde yüzde 6'da kaldı.

Sektörel bazda bakıldığında, ekonomik baskının günlük iş hayatı üzerindeki ağırlığı konusunda genel bir fikir birliği gözlense de yan etkenlerde farklılıklar öne çıktı.

Hizmet sektöründeki şirketlerin yüzde 18'i evden çalışma ve yapay zeka kullanımı gibi "yeni çalışma modellerini" öncelikli gündem maddesi olarak gördüğünü belirtti.

İmalat sektöründe yüzde 17 ile yeniden yapılanma ve istihdam azalışları en önemli ikinci faktör olarak kayıtlara geçti. Ticaret sektöründe ise inovasyon yüzde 16 ile ekonomik baskının ardından en çok konuşulan ikinci konu oldu.

Ifo araştırmacısı Daria Schaller, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle ekonomik belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde, yöneticiler ile çalışanlar arasında kurulacak net ve şeffaf iletişim büyük bir kritik öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
EkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
13:43
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son noktayı “Beni tanıyorsunuz“ diyerek koydu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:05:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Ifo anketine göre Alman şirketlerinin yüzde 44'ü ekonomik baskıyı ana sorun gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei