Ifo anketine göre Alman şirketlerinin yüzde 44'ü ekonomik baskıyı ana sorun gördü

Ekonomik baskı, Alman şirketlerinde çalışanlar ile yönetim kademesi arasındaki ilişkileri şekillendiren en önemli sorun haline geldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve Randstad tarafından 3 ayda bir yapılan İnsan Kaynakları Yöneticileri Anketi'nin sonuçları açıklandı.

Buna göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 44'ü, mevcut dönemde yönetici ve personel ilişkilerini şekillendiren ana faktörün ekonomik baskı ve tasarruf önlemleri olduğunu belirtti. Günlük çalışma hayatını etkileyen diğer unsurlar ise ana gündemin oldukça gerisinde kaldı.

Yeniden yapılanma ve istihdam azalışları, yeni çalışma modelleri, yönetim değişiklikleri ile inovasyon gibi başlıkların her biri, şirketlerin yüzde 12'si tarafından günlük işleyişi şekillendiren faktörler olarak tanımlandı.

Anket sonuçları, ekonomik baskının şirket ölçeği büyüdükçe daha fazla hissedildiğini ortaya koydu.

500 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli şirketlerin yaklaşık yarısı (yüzde 52) ekonomik baskıyı yönetici-çalışan ilişkisindeki en belirgin faktör olarak gösterirken, 49 kişiye kadar istihdam sağlayan küçük ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 42 seviyesinde ölçüldü.

Küçük işletmeler inovasyona tutunuyor

İnovasyon başlığında ise durum tersine. Yenilikçi yaklaşımların işbirliğine olan etkisi küçük işletmelerde yüzde 16 ile güçlü bir yer tutarken büyük şirketlerde yüzde 6'da kaldı.

Sektörel bazda bakıldığında, ekonomik baskının günlük iş hayatı üzerindeki ağırlığı konusunda genel bir fikir birliği gözlense de yan etkenlerde farklılıklar öne çıktı.

Hizmet sektöründeki şirketlerin yüzde 18'i evden çalışma ve yapay zeka kullanımı gibi "yeni çalışma modellerini" öncelikli gündem maddesi olarak gördüğünü belirtti.

İmalat sektöründe yüzde 17 ile yeniden yapılanma ve istihdam azalışları en önemli ikinci faktör olarak kayıtlara geçti. Ticaret sektöründe ise inovasyon yüzde 16 ile ekonomik baskının ardından en çok konuşulan ikinci konu oldu.

Ifo araştırmacısı Daria Schaller, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle ekonomik belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde, yöneticiler ile çalışanlar arasında kurulacak net ve şeffaf iletişim büyük bir kritik öneme sahiptir." ifadesini kullandı.