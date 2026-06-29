Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı

Iğdır\'da Karpuz Hasadı Başladı
29.06.2026 17:01
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Iğdır'ın Oba köyünde karpuz hasadı başladı. Vali Taşolar ve yetkililer üreticilerle birlikte hasat yaptı.

Iğdır'da karpuz hasadı yapılmaya başlandı.

Oba köyünde düzenlenen hasat programına, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, vatandaşlar ve üreticiler katıldı.

Karpuz tarlasını gezen Vali Taşolar ve beraberindekiler, ilk karpuz hasadını yaptı.

Toplanan karpuzları kamyonete yükleyerek çiftçilere yardım eden Vali Taşolar, üreticilerle bir süre sohbet etti.

Üreticilerden Alican Akçan, Iğdır karpuzunun yoğun talep gördüğünü söyledi.

İlk olarak şehirdeki esnaflara ürün verdiklerini belirten Akçan, " Doğu Anadolu'nun tüm illerinden, Karadeniz Bölgesi'ne kadar şu anda talep var. Şu an ilk olarak iç piyasaya veriyoruz. Hatta bazı vatandaşlarımız da karpuz yeni çıktığı için kendi araçlarıyla almaya geliyor. O kadar yakıt yakıp ikişer tane alıp gidiyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ekonomi, Iğdır, Yaşam, Oba, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Feyzahan Aydemir Feyzahan Aydemir:
    vali bizzat hasat yapıyor tabii ki güzel gözüküyor ama gerçekte üreticilere ne kadar yardımcı oluyor merak ettim. talep var diyorlar ama fiyatlar üreticiyi zengin ediyor mu yoksa ara aracılar mı kazanıyor bilmem. yine de iyi bir haber olmuş olayın arkasında başka şeyler de var herhalde. 0 0 Yanıtla
  • Mehtap Özdem Mehtap Özdem:
    Karpuz hasadı başladı güzel de bizim geçimimiz ne olacak, fiyatlar her gün artıyor. 0 0 Yanıtla
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