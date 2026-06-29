Iğdır\'da Karpuz Hasadı Başladı

Feyzahan Aydemir:

vali bizzat hasat yapıyor tabii ki güzel gözüküyor ama gerçekte üreticilere ne kadar yardımcı oluyor merak ettim. talep var diyorlar ama fiyatlar üreticiyi zengin ediyor mu yoksa ara aracılar mı kazanıyor bilmem. yine de iyi bir haber olmuş olayın arkasında başka şeyler de var herhalde.