Mesleki eğitim mezunlarına diplomalarını TİM Başkanı Gültepe verdi - Son Dakika
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Mesleki eğitim mezunlarına diplomalarını TİM Başkanı Gültepe verdi

17.06.2022 12:43
Mesleki eğitim mezunlarına diplomalarını TİM Başkanı Gültepe verdi

Sürdürülebilir ihracat için eğitimli iş gücünün şart olduğunun altını çizen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Mesleki eğitimde sanayi-okul iş birliğinin en başarılı örneklerine imza attık.

Sürdürülebilir ihracat için eğitimli iş gücünün şart olduğunun altını çizen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Mesleki eğitimde sanayi-okul iş birliğinin en başarılı örneklerine imza attık. Mesleki eğitim konusunda kazandığımız deneyimi ve birikimi yeni dönemde TİM Başkanı kimliğimle tüm sektörlerimizin gelişimi için kullanacağım" dedi.

Mesleki eğitimde devlet- özel sektör iş birliğinin en başarılı örnekleri arasında gösterilen İHKİB protokol okullarında mezuniyet sevinci yaşandı. Eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazanan 400 öğrenciye diplomaları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin de katıldığı törenle verildi.

Aynı zamanda İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanlığını da yürüten Mustafa Gültepe, törende yaptığı konuşmada sürdürülebilir ihracat için eğitimli, donanımlı ve vizyoner iş gücünün şart olduğunun altını çizdi. Bu gerçekten hareketle her düzeyde eğitime destek verdiklerini hatırlatan Gültepe, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızla 1997'de başlayan iş birliğimizi 2016'da imzaladığımız protokol ile beş liseyi kapsayacak şekilde genişlettik. Protokol kapsamında desteklediğimiz hazır giyim eğitimi veren meslek liselerinden 8 bini aşkın gencimizi mezun ettik. Bugün 400 gencimizin daha aralarına katıldığı mezunlarımızın büyük bölümü öğrencilik döneminde tanıştıkları sektörde bizimle birlikte çalışıyorlar, üretiyorlar ve katma değer oluşturuyor. Biz öğrencilerimize sadece standart bir eğitim vermiyoruz.

Aynı zamanda mesleki eğitimin algısını ve farkındalığını artırmak, gençlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, yenilikçi fikirlerini pratiğe geçirebilmek için organizasyonlar düzenliyoruz. 2018'de meslek liselerimizde Beceri Yarışması ile başladık, pandemi döneminde İnovatif Fikir Maratonu ile devam ettik. Üniversitelerimiz için İHKİB Girişimcilik ve İnovasyon Yarışmamızı başlattık. YÖK ve ihracatçı birliklerimizle yürüttüğümüz 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi ile bu bölümün itibarını yeniden kazandırdık.

Özetle mesleki eğitimde sanayi-okul iş birliğinin en başarılı örneklerine imza attık. Mesleki eğitim konusunda kazandığımız deneyimi ve birikimi yeni dönemde TİM Başkanı kimliğimle tüm sektörlerimizin gelişimi için kullanacağım." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mesleki eğitim mezunlarına diplomalarını TİM Başkanı Gültepe verdi - Son Dakika

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