İhlas Holding YEK-G Sertifikası Aldı

Ekonomi

İhlas Holding, CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) sertifikası aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğine karşı çevre dostu uygulamalara öncelik veren İhlas Holding binasının yıllık 10 milyon 406 bin kilovatsaatlik (kWh) elektrik tüketimi ile grubun sağlık sektöründe hizmet veren iştiraki Türkiye Hastanesi'nin yıllık 2 milyon 614 bin kWh'lik elektrik tüketiminin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı belgelenmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, şirket olarak yeşil dönüşüme katkı sağlamayı ve müşterilere bu yönde hizmet vermeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "İhlas Holding'in, YEK-G sertifikası alması, elektrik tüketiminde çevresel etkiyi en aza indirmek hedefiyle yenilenebilir kaynaklarını tercih etmesi gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atılan önemli adımdır. Bu anlamlı adımda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sertifika ile grubun holding binası ile Türkiye Hastanesi'nin toplam yıllık 13 milyon kWh'yi aşan elektrik tüketimi artık yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak." ifadelerini kullandı.

İhlas Holding İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Erol Doğaner de İhlas Grubu olarak elektrik tedariki konusunda çevre dostu yenilenebilir enerjinin kullanılması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Birlikte çalıştığımız CK Enerji Boğaziçi Elektrik firmasının belgelemiş olduğu YEK-G yeşil enerji sertifikası çevre dostu olduğumuzun bir göstergesidir. Karbon salınımının limit değerlerinin altına düşürülmesi noktasında sorumluluğun farkındalığı ile sürdürülebilirlik sürecini takip etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi olan YEK-G elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen bir sistem olarak öne çıkıyor.

Elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimini destekleyen YEK-G sertifikası, kullanılan elektrik miktarı kadar yenilenebilir enerjinin sisteme verildiğini garanti ediyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) kendi oluşturduğu blokzincir teknolojisinden yararlanarak üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçlerini takip etmek amacıyla tasarlanan sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 megavatsaat elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor.