İhracat Endeksi 52,1'e Yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin geçen ay 52,1'e yükseldiğini belirterek, "Endeks böylece üst üste 25'inci ay 50,0 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bolat yazılı açıklamasında, İSO'nun Ocak İhracat İklim Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksin Aralık 2025'teki 51,6 seviyesinden Ocak 2026'da 52,1'e çıktığını vurgulayan Bolat, "Endeks böylece üst üste 25'inci ay 50,0 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. İhracat pazarları iklimini destekleyen önemli faktörlerden biri, Avrupa'daki önemli ihracat pazarlarında talebin güçlendiğine yönelik sinyaller oldu." ifadelerini kullandı.

Bolat, Birleşik Krallık'ta üretim artışının geçen ay yaklaşık bir buçuk yılın en yüksek hızında gerçekleştiğine, Almanya'da da büyümenin ivme kazandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ABD'de özel sektör faaliyeti ocak ayında güçlü bir artış kaydederek ekonomik büyümeyi desteklemeye devam etti. Orta Doğu, talep şartlarındaki güçlenmenin başlıca kaynaklarından biri olmayı 2026'nın ilk ayında da sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite ivmelenen bir artış sergiledi. Söz konusu artış aynı zamanda anket kapsamında izlenen ekonomiler içerisindeki en yüksek oranda gerçekleşti."