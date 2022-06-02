BALIKESİR - İhracat odaklı yüksek teknoloji fabrikalar 30 bin kişiye iş imkanı sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

BALIKESİR - İhracat odaklı yüksek teknoloji fabrikalar 30 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

02.06.2022 11:44

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2023'te üretim çarklarının döneceği Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Marmara OSB) 30 bin kişi iş imkanına kavuşacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2023'te üretim çarklarının döneceği Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Marmara OSB) 30 bin kişi iş imkanına kavuşacak.

Türkiye'nin önemli üretim, ihracat, istihdam merkezi olması planlanan Marmara OSB'de, inovatif ve çevreye duyarlı fabrikaların temelleri yılın ikinci yarısından itibaren atılacak.

Yaklaşık 36 kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak alanı belirlenen 221 hektarlık Marmara OSB'de, yüksek teknoloji odaklı üretimler yapılacak.

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çay, AA muhabirine, bölgenin, 1915 Çanakkale Köprüsü, Bandırma Limanı, hızlı tren hattı, İstanbul- İzmir otoyolunun çıkış noktası olmasıyla önem kazandığını söyledi.

Kurulacak fabrikaların havaya, toprağa ve suya herhangi atık çıkartmayacağını vurgulayan Çay, şunları kaydetti:

"Uydu teknolojisiyle ilgili uluslararası meşhur bir kuruluşun ortaklığını yapan firmamız burada olacak, enerji sektörü, otomotiv, havacılık, savunma sanayisi, elektrikli araç teknolojileri ve biyomedikal alanlarında çok yakında yatırımları göreceğiz. Buradaki 200 civarı fabrikanın tamamından, 200 hanenin bulunduğu bir mahalle kadar atık çıkacak. Kimya, deri, ağır metal gibi fabrikalar OSB'mizde bulunmayacak. Pek çok teknolojik ürünü burada göreceğiz."

Temmuz ayından itibaren bölgede fabrika temellerinin atılacağını belirten Çay, "Buranın iki temel felsefesi var, birisi inovatif olması diğeri de canlı hayatına duyarlılığı. Biz burada bu havayı teneffüs ediyoruz, bu toprakta yaşıyoruz ve burada hayatımızı idame ettiriyoruz. Çocuklarımızı burada büyütüyoruz. Bu hassasiyetle burayı organize ediyoruz. Üniversitelerimizin çevre fakültelerinin hocalarıyla OSB'mizin her aşamasında kendileriyle görüşerek, raporlar alarak, danışmanlıklarından istifade ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

" Yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ihracat olacak"

Çay, OSB'nin yüzde 90'lık kısmında kamulaştırmanın bittiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Şu an itibarıyla yüzde 96 oranında doluluk söz konusu. Yerli ve yabancı 160 yatırımcımız, teknoloji odaklı yatırımlarıyla fabrikalarının temellerini atmaya başlamamızı bekliyorlar. 2023 yılına geldiğimizde Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı sağlayacağız. İlk etapta 10 bin kişi, daha sonra da 30 bin kişilik bir istihdam katkısı vermiş olacağız. Şu anki üyelerimizin ihracat potansiyeli ve buraya getirecekleri yatırımların bitmesiyle yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ihracat olacak. Bu da zaten bölgenin çok yoğun şekilde teknoloji odaklı bir ihracat üssü olmasını gerektiriyor."

BALIKESİR - İhracat odaklı yüksek teknoloji fabrikalar 30 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
BALIKESİR - İhracat odaklı yüksek teknoloji fabrikalar 30 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
BALIKESİR - İhracat odaklı yüksek teknoloji fabrikalar 30 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
BALIKESİR - İhracat odaklı yüksek teknoloji fabrikalar 30 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

YORUMLAR
500
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BALIKESİR - İhracat odaklı yüksek teknoloji fabrikalar 30 bin kişiye iş imkanı sağlayacak - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Litvanya, halkın topladığı bağışlarla aldığı Bayraktar SİHA'yı Ukrayna'ya hediye edecek
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:14:34. #1.11#
SON DAKİKA: BALIKESİR - İhracat odaklı yüksek teknoloji fabrikalar 30 bin kişiye iş imkanı sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement