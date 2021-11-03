İhracatı Geliştirme Fonunun yılbaşından itibaren kefalet görevini yerine getirmesi bekleniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İhracatı Geliştirme Fonunun (İGF), Meclis sürecinin ardından kadroları ve yönetiminin oluşmasıyla yılbaşından itibaren ihracatçılarla buluşması için çalıştıklarını bildirdi.

Gülle, AA muhabirine, ihracatçıların teminat ihtiyacını karşılayacak bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme AŞ'nin kuruluşuna ilişkin kanun teklifinin bu hafta TBMM'de yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

Düzenlemeyle ihracatçıların teminatsız olarak İhracatı Geliştirme Fonunun sigortası kapsamında Eximbank'tan Merkez Bankası kaynaklarını kullanabileceğini belirten Gülle, teklifin yasalaşmasının ardından sürecin daha da hızlanacağını ifade etti.

Gülle, "Meclis sürecinin ardından kadroların ve yönetimin oluşmasıyla yılbaşından itibaren bu kredinin ihracatçımızla buluşması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"Spekülatif kur peşinde değiliz"

Gülle, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bu yılın 4'üncü enflasyon raporunu paylaştığı toplantıda, reeskont kredileriyle üretim ve ihracatın desteklenmesi yoluyla cari açığın azaltılması yönünde yaptığı açıklamaya ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 2 puanlık faiz indirimini desteklediklerini daha önce de söylediğini anımsatan Gülle, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle bir kez daha söyleyelim, yıl sonunda yüzde 9 olması beklenen büyümenin neredeyse 6 puanı, ihracat, ihracata dayalı üretim ve yatırımların etkisinden gelecek. Demek ki ülkenin yönünü, istihdamını, gelişmesini, büyümesini, kalkınmasını sağlayacak, bizi zenginleştirip güçlendirecek şeyin adı ihracat. Biz öyleyse ihracata yönelik politikalar üretmeliyiz. Bunun için de faiz kararını destekledik. Biz spekülatif kur istemedik, spekülatif kur peşinde değiliz, biz istikrarlı kur peşindeyiz."

İhracatın Merkez Bankası kaynaklarıyla desteklenecek olmasının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Gülle, ihracatçının şu anki kaynak kullanma taleplerinin İhracatı Geliştirme Fonu üzerinden daha da artacağını dile getirdi. Gülle, "İhracatı Geliştirme Fonu üzerinden teminatsız ve kolay yoldan finansman ihtiyacının karşılanması konusunda Merkez Bankası kaynaklarına çok ihtiyacımız olacak. Bu süreçte bolca Merkez Bankası kaynağı kullanacağız ki biz de bolca döviz getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranındaki artışa da değinen Gülle, "Böyle olunca bizim de Merkez Bankamızın da eli güçlenecek, daha rahat adımlarla dış baskılar ve oynaklıklardan etkilenmeden politikamızı yürüteceğiz." dedi.

"Merkez Bankası taleplerimizi gerçekleştirdi"

Gülle, TİM olarak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile geçen ay bir toplantı yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İhracatla ilgili görüş ve önerilerimizi paylaştık. Hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz bu ülkenin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz. Bizim bu yönde ne önerimiz ve tavsiyemiz varsa bunları bizzat aktarıyoruz. Faizi çok önemli tehdit olarak görüyoruz. Faiz, yatırımı etkileyen, piyasayı ve enflasyonu bozan her türlü etkiye sahip. Bunun artık normalleşmesi gerekiyor. Bunu da kuru kontrol altında tutarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Merkez Bankasından ihracatçıların talepleri de bulunuyordu. Bazı ülkelerdeki bankacılık sistemi nedeniyle dövizlerin getirilmesiyle ilgili düzenleme konusu vardı, onlar da gerçekleştirildi. Şu anda ihracatçımızın bizlere ilettiği, bizim bakanlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza iletip de karşılığını almadığımız bir sorun yok. Çözümü için herkes el birliğiyle bütün gayretiyle çalışıyor, bundan da gurur duyuyoruz. Onlar bizim önümüzü açtıkça biz de Cumhuriyet tarihinde en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirdik. Bundan sonraki ihracatlar hep 20 milyar doların üzerine çıkarsa 2023 hedefini inşallah önümüzdeki sene yakalayacağız."