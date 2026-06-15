II. Tek Pota Kamu 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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II. Tek Pota Kamu 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı

15.06.2026 17:42
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Turnuvada ASİLDER şampiyon oldu, rekabet ve dostluk ön planda yer aldı.

Lokman Hekim Üniversitesi koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen "II. Tek Pota Kamu 3x3 Basketbol Turnuvası", gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları, büyük ölçekli şirketler, dernekler ve vakıflardan 15 takım ile 100'ün üzerinde sporcuyu buluşturan organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve çalışanlar arasında sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuva boyunca rekabetin yanı sıra dostluk, takım ruhu ve "fair play" anlayışı da ön planda yer aldı. Gelenekselleşme yolunda ilerleyen organizasyon, kamu ve iş dünyasını aynı potada buluşturdu.

Üniversite, düzenlediği organizasyonlarla sporun bireysel gelişime, sağlıklı yaşama ve toplumsal dayanışmaya katkısını desteklemeyi sürdürüyor.

Büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarının ardından II. Tek Pota Kamu 3x3 Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu ASİLDER olurken, TUSAŞ turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Türk Telekom da üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Bireysel kategorilerde ise Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP), Sayı Kralı ve 3 Sayı Yarışması Şampiyonu ödülleri sahiplerini bulurken, dereceye giren takım ve sporcular düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

Lokman Hekim Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirilen Tek Pota Kamu 3x3 Basketbol Turnuvası, rekabetin ötesinde dostluk, dayanışma ve kurumlar arası etkileşimi güçlendiren yapısıyla dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Yaşam, Kamu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi II. Tek Pota Kamu 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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