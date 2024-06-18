İkinci El Araç Piyasasında Durağanlık Yaşanıyor

Ekonomi

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasında durağanlığın yaşandığını belirterek, "Normal şartlarda bayramda çok ciddi hareketlilik olması lazım ama tam tersine ciddi bir durağanlık görüyoruz" dedi.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. İkinci el araç piyasasında ciddi bir durağanlığın olduğunu söyleyen Yurtlu, "Araç piyasasında şuanda 'yaprak kımıldamıyor' dediğimiz yerdeyiz. Piyasada ciddi bir durağanlık var. Bunun bir çok nedeni var. En büyük nedeni yapılan spekülasyonlar ve alım gücünün zayıflaması. Geçen ay biraz kımıldama vardı ama tekrardan yavaşladı. Normal şartlarda bayramda çok ciddi hareketlilik olması lazım ama tam tersine ciddi bir durağanlık görüyoruz" diye konuştu.

"Durağanlık yılsonuna kadar devam edecek"

Yılsonuna kadar bu durağanlığın devam edeceğini kaydeden Yurtlu, "Bunu zaten ön görüyorduk. Beklediğimiz bir sonuçta ve bunu yaşıyoruz. Yılsonuna kadar da yaşayacağız. Geçen sene yapılan çok obez büyümeler oldu. Geçen sene yaşadığımız fiyatlarda artışların revize edilmesi gerekiyordu. Piyasada birçok etken var. Araç almak için önümüzdeki zamanın doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Çin araçlarında da ciddi düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeler ile maliyetler yüzde 40 artacak. Bununla beraber ikinci elde de yüzde 10-15 arasında artış yaşanacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ