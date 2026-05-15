İkinci El Oto Pazarında Sınırlı Toparlanma

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun nisan ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıfır kilometre (km) otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı nisan ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 oranında daralarak 104 bin 298 adet olarak gerçekleşirken, geçen aya göre de yüzde 2 oranında artış oldu. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise geçen aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yıla göre devam eden daralmanın boyutu aylar bazında azalarak nisan ayında en az seviyeye geldi. Öte yandan, yılbaşından itibaren satış eğilimi aylara göre yükselerek sürüyor.

15 yaş ve 350 bin km sınırına kadar olan ikinci el oto satışlarında ise, geçen yılın aynı aylarına göre yıl başından itibaren her ay görülen gerileme eğilimi nisan ayında yüzde 15'e ulaştı. Söz konusu eğilimde, sıfır km otodaki distribütörlerin agresif fiyat indirimleri yanında altın fiyatlarındaki servet etkisinin savaş ile birlikte sonlanmasının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

İkinci el oto reel fiyat endeksinde, 2025 yılından bu yana devam eden düşüş eğilimi sürüyor. Yılbaşından itibaren aylık bazlı gelişim eğilimi ise inişli çıkışlı dalgalı seyrine devam ediyor.

Mevcut veriler, ikinci el oto sektörünün savaş ortamı ve dünyadaki ve ülkedeki konjoktürel koşullardan sıfır km otoya göre çok daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

İkinci el otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde görülen dalgalı seyir, nisan ayında yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktı. Mart ayında 323 bin 570 adet seviyesinde gerçekleşen satışlar, nisan ayında 334 bin 154 adede yükselerek aylık bazda yaklaşık yüzde 3'lük artış kaydetti.

Nisan ayında gerçekleşen satışlar, 2025 yılının aynı ayındaki 392 bin 231 adetlik seviyenin yaklaşık yüzde 15 altında kaldı. Bu tablo, aylık bazda toparlanma sinyalleri görülse de ikinci el otomobil pazarında talebin henüz geçen yılki seviyelerden gittikçe uzaklaştığını gösteriyor.

Nisan ayında ikinci el oto pazarında stokta kalma süreleri sınırlı artış gösterdi. Mart ayında 45 gün olan pazar ortalaması, nisanda 46 güne yükseldi. Binek araçlarda da süre 45 günden 46 güne çıktı.

Ticari araçlarda ise stokta kalma süresi 44 gün seviyesinde sabit kaldı. Bu tablo, Nisan ayında satış adetlerinde kısmi toparlanma yaşansa da araçların stoktan çıkış hızında belirgin bir iyileşme olmadığını gösteriyor.

Genel görünüm, pazarda talebin mevcut koşullarda temkinli ilerlediğini, doğru fiyatlama ve rekabetçi stok yönetiminin önemini koruduğunu işaret ediyor.

İkinci el hafif ticari pazarında nisan ayında sınırlı bir toparlanma yaşandı. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4 düşüşle 46 bin 125 adet olan satışlar, nisanda 47 bin 398 adede yükselerek aylık bazda yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana görülen dalgalı seyirde düşüşlerin sert, artışların ise daha yavaş olduğu gözleniyor.

Bu paralelde pazar, geçen yılın aynı dönemine göre zayıf görünümünü sürdürdü. Nisan 2025'te 62 bin 326 adet olan satışların, Nisan 2026'da 47 bin 398 adette kalması yıllık bazda yaklaşık yüzde 24'lük düşüşe işaret ediyor.

Veriler, nisan ayında aylık bazda toparlanma görülse de hafif ticari araç pazarında talebin geçen yılki seviyelerin belirgin şekilde altında seyrettiğini gösteriyor.

15 yaş üstü araç pazarında nisan ayında hareketlilik devam etti. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış ile126 bin 52 adet olan satışlar, nisanda 129 bin 451 adede yükselerek yaklaşık yüzde 3'lük artış gösterdi.

Aynı dönemde ortalama fiyatlar da 411 bin liradan 414 bin lira seviyesine çıkarak sınırlı bir yükseliş kaydetti. Stokta kalma süresi ise mart ayında olduğu gibi nisanda da 50 gün seviyesinde sabit kaldı.