İkinci El Oto Raporu: 2025'te Artışlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Oto Raporu: 2025'te Artışlar Devam Ediyor

2025 Nisan'da sıfır otomobil ve ikinci el pazarında önemli artışlar kaydedildi, stok süreleri yükseldi.

15.05.2025 17:54
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Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun nisan ayına ait verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, sektöre ilişkin yeni eğilimler yer aldı. 2025'in nisan ayında sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 nisan ayına göre, yüzde 38,8 artarak 105 bin 352 adet oldu.

İkinci el otoda 15 yaşına ve 350 bin km'ye kadar olan araçlarda, 2025 Nisan ayında geçen aya göre yüzde 8 artış yaşandı. Geçen yıl nisanda yaşanan seçim ve uzun bayram tatili, araç alımlarını 2024 Mart'a çekti ve bu nedenle nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yeni bir zirveye ulaşılarak yüzde 29 artış gerçekleşti.

Sıfır otomobildeki yüzde 38,8'lik yüksek artışta ise 2024 model araçlardaki kampanyalar ile yeni model araçlardaki kur ve fiyat artışı beklentisiyle bayilerin distribütör alımları ile stok seviyelerinin yükseltmesinin etkili oldu.

2025'in ilk dört ayında ikinci el araç satışları, geçen yılın aynı dönemlerine göre belirgin bir artış gösterdi. Ocak ayında satışlar 2024'e kıyasla yüzde 9 artarak 335 bin 142 adede ulaştı.

Şubat ayında yüzde 18'lik güçlü bir yükselişle 355 bin 301 araç satıldı. Martta ise bu ivme yüzde 8'lik artışla devam etti ve toplam satış 367 bin 186 oldu. Geçen yıl nisana göre, yüzde 29'luk artışla satış adedi 392 bin 231'e çıktı.

Bu yıl nisanda ikinci el araç pazarında stokta kalma süreleri bir önceki aya kıyasla yükseldi. Pazar genelinde, araçların ortalama stokta kalma süresi mart ayında 50 gün iken, nisanda 52 güne çıktı. Binek araçlarda süre 50 günden 52 güne uzarken, ticari araçlarda da 46 günden 48 güne yükseldi.

Nisan ayında ise satışlar yüzde 6,9 arttı

Sıfır-üç yaş aralığında mart ayında yüzde 13,86'lık güçlü bir satış artışı görülürken, nisanda bu artış yüzde 8,15 seviyesinde devam etti. Fiyatlar da nisanda yüzde 2,04 yükseldi. 4-7 yaş grubunda da nisanda adet olarak yüzde 8,26 fiyatta ise yüzde 2,91 artışı kaydedildi. 8-15 yaş grubundaki yükseliş ise yüzde 10,14 adet artışıyla önce çıktı.

2025'in ilk dört ayında elektrikli ve hibrit ikinci el araçların toplam pazar içindeki payı istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 9,03 olan hibrit araçların (0-3 yaş) pazar payı, nisan itibarıyla yüzde 9,72'ye yükseldi. Benzer şekilde hibrit araçlar da yılın başında yüzde 2,55 paya sahipken, nisanda yüzde 2,90 seviyesine ulaştı. Elektrikli araçlarda ise ocak ayında yüzde 3,9 olan 0-3 yaş pazar payı, martta yüzde 4,71'e kadar yükseldi.

2025'in ilk dört ayında yalnızca panelvan, camlıvan ve kombi kasa tiplerinin incelendiği ikinci el hafif ticari araç pazarında düzenli bir yükseliş yaşandı. Ocak ayında 49 bin 999 adet olan satış, şubatta 50 bin 396'ya, martta 51 bin 786'ya yükseldi. Nisanda ise satışlar yüzde 6,9 artarak 55 bin 619 adede ulaştı ve yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Oto Raporu: 2025'te Artışlar Devam Ediyor - Son Dakika

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