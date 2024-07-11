İkinci El Otomobil Piyasası Kampanyaların Sona Ermesiyle Hareketlendi - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Otomobil Piyasası Kampanyaların Sona Ermesiyle Hareketlendi

Sıfır otomobillerde yapılan kampanyaların sona ermesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasası tekrar hareketlendi. Temmuz ayında yürürlüğe giren Avrupa Mutabakatı nedeniyle sıfır araçlarda yapılan büyük indirimler sona erdi ve sıfır kilometre araç fiyatları tekrar yükseldi. Bu durumda vatandaşlar ikinci el araçlara yönelerek piyasayı canlandırdı. İkinci el araç piyasasındaki hareketlilik noterlerde ve eksper firmalarında da yoğunluk yaşanmasına neden oldu. ÖTV zammı beklentisiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20 civarında bir artış bekleniyor.

11.07.2024 10:38
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Sıfır otomobillerde yapılan kampanyaların sona ermesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasası tekrar hareketlendi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Avrupa Mutabakatı nedeniyle geçtiğimiz dönemde sıfır araçlarda büyük indirimler yapıldı. Mutabakatın yürürlüğe girmesiyle güvenlik tedbiri ve teknolojisi taşımayan sıfır araçlar satılmayacağından dolayı birçok marka elindeki araçları satabilmek için mayıs ayından itibaren kampanyalar başlatmıştı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte firmalar kampanyalarını sona erdirdi. Sıfır kilometre araç fiyatlarının tekrar yükselmesiyle birlikte vatandaş ikinci el araçlara yöneldi. Uzun zamandır durgun olan ikinci el araç piyasası bir anda tekrar hareketlendi.

Vatandaşın tekrar ikinci el otomobile yöneldiğini belirten Eskişehirli galerici Yılmaz Yalçınkaya, "İndirimlerin bitmesi ikinci el araç piyasasına yansıdı, hareketlilik bekleniyor" dedi.

"Bugün noterdeydim, aşırı derecede kalabalıktı"

İkinci el araç piyasasındaki alışverişlerin tekrar başlamasıyla noterlerde ve eksper firmalarında yoğunlukların görüldüğünü belirten galerici Yılmaz Yalçınkaya, "Sıfır bayilerdeki indirimler şu anda bitmiş durumda. İndirimlerin bitmesi ikinci el araç piyasasına yansıdı, hareketlilik bekleniyor. Bugün noterdeydim, aşırı derecede kalabalıktı. Hareketli olduğunu noterlerden ve eksperlerden görüyoruz zaten. Fiyatlar bayağıdır aynı çizgide duruyordu, hatta bir tık aşağı inmişti. Fakat hareketlilikten dolayı fiyatlar yükselmeye başlayacak görüşündeyim. Temmuz ayının sonundaki ÖTV zammından sonra fiyatların değişeceği bariz bir şekilde belli. Yüzde 40 zam beklendiği için yüzde 20 oranında bir fiyat artışı olacağında bir kanaatim var" dedi.

"İkinci el araç fiyatlarında yüzde 20 civarında bir artış olacağı söyleniyor"

Temmuz ayı sonunda beklenen yüzde 40'lık ÖTV zammı öncesi ikinci el araçlara da yüzde 20 kadar zam geleceği söylentisinden dolayı alışverişlerin hızlandığını belirten galerici Çetin Tuncer ise, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anki ikinci el araç piyasasında yavaş yavaş hareketlenme başladı. Bunun büyük ihtimalle ÖTV'ye gelecek zamlarla ilgisi var. Bir de Kurban Bayramı'nı insanlar atlattı, atlatınca yaz tatiliydi vesaire bir hareketlilik var. Bir de zam beklentisi var. Yüzde 20 civarında ikinci elde bir artış olacağı söyleniyor. Kampanyaları biliyorsunuz taksitle oluyor. Kampanyalarda belirli bir oranda sıfır faiz veriyor bayiler. Bir de enflasyon düşüş trendine girdi. Böyle olunca faizler de düşecektir ve ikinci el piyasası biraz daha hareketlenecek." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İkinci El Otomobil Piyasası Kampanyaların Sona Ermesiyle Hareketlendi - Son Dakika

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