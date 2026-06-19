İkinci El Otomotivde Durgunluk ve Elektrikli Araç İlgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkinci El Otomotivde Durgunluk ve Elektrikli Araç İlgisi

İkinci El Otomotivde Durgunluk ve Elektrikli Araç İlgisi
19.06.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci el otomobil satışlarında beklenen hareketlilik yaşanmazken, elektrikli araçlara ilgi artıyor.

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk sürerken, yapılan indirimlere rağmen satışlarda beklenen hareketlilik oluşmadı. Sektör temsilcileri fiyatlardaki köpüğün kalktığını belirtirken, elektrikli araçlara ilginin arttığını ve en fazla talebin 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki otomatik vites araçlarda yoğunlaştığını ifade etti.

İkinci el otomobil piyasasında yaz sezonuna rağmen beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Sektör temsilcileri, fiyatlardaki yükselişin yerini dengelenmeye bıraktığını ve araçlarda yapılan indirimlere rağmen satışların istenilen seviyeye ulaşmadığını belirtiyor. Faiz oranları, ekonomik koşullar ve tüketici alışkanlıklarının piyasayı etkilediği ifade edilirken, son dönemde elektrikli araçlara olan ilginin de dikkat çekici şekilde arttığı görülüyor. Özellikle 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki otomatik vites araçlar alıcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

"Elektrikli araçlara ilgi artıyor"

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun devam ettiğini belirten oto galerici Hakan Eryüksel, "Bununla birlikte fiyatlardaki köpüğün de kalktığını düşünüyoruz. Bu hafta yeniden bir düzenleme yaptık tüm araçlarımızda yüzde 4 ila 5 arasında indirim uyguladık. Ancak buna rağmen araç satışlarında beklenen hareketlilik oluşmadı. Bu durumun faiz oranları, piyasa koşulları ve yakıt fiyatları gibi birçok etkene bağlı olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan elektrikli araçlara yönelik ilgi artıyor. İnsanlar artık bu araçlara alışmaya başladı. Önceden şarj konusunda çekinceler vardı ancak zamanla herkes kendi çözümünü buldu. Elektrikli araçların şehir içindeki kullanımı arttı, trafikte de bunu görmek mümkün. İnsanlar araçların menzili, performansı ve kullanıcı deneyimleriyle ilgili araştırmalarını yaparak tercihlerini belirliyor. Biz de esnaf olarak bu dönüşüme uyum sağladık. Artık çevremizdeki birçok işletme gibi elektrikli araç alım satımı yapıyoruz. Kendi şarj istasyonlarımızı kurduk ve gelen müşterilere şarj hizmeti de sunuyoruz. Elektrikli araçları takasa da kabul ediyoruz. Artık bu araçlarla ilgilenmemek gibi bir durum söz konusu değil çünkü piyasanın önemli bir parçası haline geldiler" şeklinde konuştu.

"Yaz sezonuna rağmen satışlarda ciddi bir artış yok"

Elektrikli araçların bu yıl sonuna kadar daha da yaygınlaşacağını vurgulayan Eryüksel, "Önümüzdeki yıllarda ise daha güçlü bir konuma geleceğini düşünüyoruz. Satış tarafında ise beklenen hareketlilik oluşmuş değil. Bayram öncesinde bir beklenti vardı ancak istenilen seviyede bir alışveriş gerçekleşmedi. Çok şükür işletmeyi döndürebilecek kadar ticaret yapıyoruz. Ancak bu dönemleri daha çok karlılıktan ziyade işletmeyi ayakta tutma dönemi olarak görüyoruz. Haziran ayının ortasını geçtik ancak yaz sezonuna rağmen satışlarda ciddi bir artış yok. Normalde insanlar tatil veya memleket ziyaretleri öncesinde araç değişikliğine yönelirdi. Şu an daha çok günlük düzen içinde işletmeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Talep ağırlıklı olarak 1 milyon lira civarındaki araçlarda yoğunlaşıyor. Alıcılar genellikle otomatik vites tercih ediyor; manuel araçlara ilgi eskiye göre daha düşük. Özellikle 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki araçlar daha rahat satılırken, 1,5 milyon lira ve üzerindeki segmentte piyasa daha fazla zorlanıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Otomotivde Durgunluk ve Elektrikli Araç İlgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:18:55. #7.12#
SON DAKİKA: İkinci El Otomotivde Durgunluk ve Elektrikli Araç İlgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.