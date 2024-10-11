İklim Krizi Eğitimi ve Farkındalık

Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sıcaklıkların küresel çapta dalgalı bir seyir izlemesinin ilerleyen süreçte insan hayatını olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Dünyada dalgalı seyreden sıcaklıklar, tahmin edebilme gücümüzü sınırladığından insan hayatını riske atıyor." dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve iklim gazeteciliği alanında Almanya ile Türkiye arasında fikir alışverişinin desteklenmesini hedefleyen iklim gazeteciliği medya semineri Antalya'da başladı.

Kurnaz, seminer kapsamında "İklim Gerçekleri: İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri ve Yaygın İklim Mitleri" ve "Bölgesel İklim Modelleri Kullanarak Akdeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırmak" başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.

İklim krizinin insan hayatını tahmin edilenden daha fazla etkileyeceğini söyleyen Kurnaz, "Dünyada dalgalı seyreden sıcaklıklar, tahmin edebilme gücümüzü sınırladığından insan hayatını riske atıyor. Ne zaman kar yağacağını, ne zaman yağmur yağacağını, sel olup olmayacağını, sıcaklıkların ne olacağını bilmelisiniz. Bunların hepsini önceden, 8 ay önceden bilmelisiniz. Bu tahminlerde herhangi bir sorun varsa, o zaman yeterli gıda üretemezsiniz." diye konuştu.

Kurnaz, iklim krizinin çözümünün enerji sistemlerini yenilemekten geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporlarına göre, iklim değişikliğinin yaklaşık yüzde 64'ü karbondioksit kaynaklı. Bu oranın yaklaşık yüzde 60'ı fosil yakıt kullanımından, yüzde 4'ü ise diğer sanayiden geliyor. Tarım ve ormanlık alanlardan ise yüzde 11 geliyor. Sonraki yüzde 18 ise metan. Eğer yüzde 93'ü çözerseniz, sorunlar kalmaz. Eğer enerji sistemlerini değiştirebilirsek, geleceği değiştirebiliriz. Birçok insan, 'İklim değişikliğine çözümüm var. Bunu keşfettim. Eğer sadece bunu yaparsak, sorunu çözebiliriz.' diyecek. Böyle bir şey yok. Sadece birini değil, hepsini çözmeliyiz. En önemlisi enerji sistemleriyle başlamak."

İklim değişikliği konusunun ciddiye alınması gerektiğine dikkati çeken Kurnaz, "İklim değişikliği bilim kurgu değil, çok büyük bir olasılık. Bugün gençlerin buna dikkat etmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Eğer bunu yapmazsak, geç kalacağız. Eğitim bu noktada çok önemli. Eğer bu sorunu çözemezsek, gençlerin geleceği karanlık olacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin İklim Politikalarının Almanya ile Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı konuşmasını gerçekleştiren enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik de iklimin değişme hızının son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Algedik, geçen yıl ile karşılaştırıldığında Almanya ve Türkiye'nin aylık sıcaklık ortalamasının yükseldiğine işaret ederek, iklim gazeteciliğinin bu sebeple çok önemli olduğunu belirtti.