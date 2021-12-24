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İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı - Son Dakika

İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı

24.12.2021 13:52
İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı

Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat sisteminin işleyişini ve bu sistem ile varılacak sonucu dile getirdi.

Döviz kurlarında atak devam ederken, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Erdoğan, açıklamasında tarihi yükseliş kaydeden dövize karşı "Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat sistemini" duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından dövizde yaklaşık 7 liralık bir düşüş kaydedilirken, günlerdir yeni sistemin nasıl işleyeceği konuşuluyor.

Yeni mevduat sistemine ilişkin tartışmalar devam ederken ünlü ekonomist Prof. Veysel Ulusoy'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Anabilim Dalı Başkanı olan Ulusoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sistemde kimlerin kaybedeceğini açıkladı.

İktisat profesöründen 'kur korumalı mevduat sistemi'nde kimler kaybedecek paylaşımı

Yeni mevduat sistemini madde madde açıklayan Ulusoy şu ifadeleri kullandı:

1. Dövizi bozduracaksınız,

2. Kur korumalı mevduata lira yatıracaksınız,

3. Faizi tabandan alacaksınız,

4. Bozdurduğunuz döviz ile kuru düşüreceksiniz,

5. Faiz ile kur getirisi arası mesafe azalacak

6. Enflasyon fırlayacak

7. Yine siz kaybedeceksiniz.

Akıllıca değil mi?

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Son Dakika Ekonomi İktisat profesöründen 'kur korumalı mevduat sistemi'nde kimler kaybedecek paylaşımı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı - Son Dakika
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