İktisat profesöründen 'kur korumalı mevduat sistemi'nde kimler kaybedecek paylaşımı

Döviz kurlarında atak devam ederken, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Erdoğan, açıklamasında tarihi yükseliş kaydeden dövize karşı "Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat sistemini" duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından dövizde yaklaşık 7 liralık bir düşüş kaydedilirken, günlerdir yeni sistemin nasıl işleyeceği konuşuluyor.
Yeni mevduat sistemine ilişkin tartışmalar devam ederken ünlü ekonomist Prof. Veysel Ulusoy'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Anabilim Dalı Başkanı olan Ulusoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sistemde kimlerin kaybedeceğini açıkladı.
Yeni mevduat sistemini madde madde açıklayan Ulusoy şu ifadeleri kullandı:
1. Dövizi bozduracaksınız,
2. Kur korumalı mevduata lira yatıracaksınız,
3. Faizi tabandan alacaksınız,
4. Bozdurduğunuz döviz ile kuru düşüreceksiniz,
5. Faiz ile kur getirisi arası mesafe azalacak
6. Enflasyon fırlayacak
7. Yine siz kaybedeceksiniz.
Akıllıca değil mi?
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